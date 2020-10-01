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Вышел трейлер нового "Оливера Твиста" - с паркуром и Линой Хиди

Новости
    01.10.2020, 11:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Sky TV Фото: youtube.com/ Sky TV
Фото: youtube.com/ Sky TV

На YouTube-канале Sky TV опубликован трейлер художественного фильма "Твист" (Twist), очередного прочтения романа Чарльза Диккенса. На это раз действие оригинала максимально модернизировано и перенесено в наши дни.

Фото: kinopoisk.ru
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"Юный Оливер Твист живет и промышляет на улицах Лондона. Судьба сводит юношу с харизматичной Додж, которая работает с профессиональным вором Фейгином и его безумной напарницей Сайкс", - вводит в курс дела синопсис.

Где далее подозрительная компания втянет подростка в похищение бесценной картины.

Режиссер - Мартин Оуэн ("Клуб анонимных киллеров").

В ролях: Лина "Серсея" Хиди, Майкл Кейн, Рита Ора, Дэвид Уоллиамс ("Доктор Кто", "Звездная пыль"), Софи Симнетт ("Полдрак", "Молодой Морс"), Франц Драмех ("Файрсторм" из сериалов мира Стрелы и Флэша), Ноэль Кларк ("Доктор Кто", "Торчвуд"), Рик Уорден ("Шерлок") и Рафф Лоу, сын Джуда Лоу, сыгравший Твиста.

Российская премьера - 22 января.

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