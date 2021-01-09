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09.01.2021 19:39
Рубрика: В мире

Взрыв на газопроводе произошел в Полтавской области

Текст: Александр Саможнев

Взрыв прогремел на газопроводе возле села Калайдинцы в Полтавской области, сообщила пресс-служба предприятия "Лубныгаз".

По данным специалистов, на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" ("Укртрансгаз") произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа.

По предварительной информации, инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие использовало для локализации аварии все имеющиеся ремонтные службы. Размер ущерба и наличие пострадавших уточняются.

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