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Рубрика: Экономика

Рестораторов ждут штрафы за рекламу кальянов

Текст: Ольга Игнатова
Рестораторов, которые не соблюдают ограничения, введенные для никотинсодержащей продукции, в том числе кальянов, ждут штрафы. Могут наказать и за рекламу кальянов.
Фото: iStock
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С 28 января вводится ответственность за нарушение требований в отношении никотинсодержащей продукции и использования кальянов. В том числе проверяющие органы могут наложить штрафы за нарушение запрета на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в установленных местах; несоблюдение требований по выделению, оснащению и контролю мест, предназначенных для потребления никотинсодержащей продукции и использования кальянов; за спонсорство никотинсодержащей продукции; за рекламу такой продукции, устройств для ее потребления и кальянов; за стимулирование потребления никотинсодержащей продукции; за нарушения в сфере торговли никотинсодержащей продукцией и кальянов.

"За несоблюдение требований к оборудованию помещений будет грозить штраф для организаций в размере 50-80 тысяч рублей и до 30 тысяч для должностных лиц. За рекламу курения, а также демонстрацию курения детям и взрослым будет грозить штраф для организаций в размере 80-200 тысяч рублей и до 50 тысяч для должностных лиц",- пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

С ноября прошлого года в кафе и ресторанах нельзя курить кальяны. В них используются никотинсодержащие смеси, которые вместе с электронными сигаретами приравняли к обычным сигаретам. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июля 2020 года. Поэтому на эти средства доставки никотина распространились те же запреты, что и на обычные сигареты. Это касается и их реализации, и рекламы, и использования. Продажа электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним запрещена. Запрет распространяется на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления. В случае сомнения в возрасте покупателя продавец вправе потребовать паспорт. Кальяны и электронные сигареты нельзя курить в общественных местах, только в специально отведенных.

Но, как уточнил "Российской газете" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который был одним из инициаторов введения ограничений для кальянов, закон не запретил деятельность кальянных. Иными словами, для любителей покурить кальян просто должны появиться отдельные заведения. Но в них нельзя будет предлагать напитки и готовые блюда, иначе они снова превратятся в кафе.

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