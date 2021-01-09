За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4900

2 Санкт-Петербург 3006

3 Московская область 1184

4 Нижегородская область 443

5 Ростовская область 395

6 Воронежская область 392

7 Свердловская область 385

8 Красноярский край 317

9 Вологодская область 306

10 Хабаровский край 298

11 Челябинская область 295

12 Пермский край 288

13 Самарская область 283

14 Волгоградская область 264

15 Иркутская область 263

16 Саратовская область 255

17 Омская область 249

18 Ульяновская область 245

19 Архангельская область 242

20 Ставропольский край 239

21 Мурманская область 238

22 Приморский край 236

23 Забайкальский край 234

24 Кировская область 229

25 Тверская область 226

26 Республика Коми 220

27 Ленинградская область 218

28 Республика Карелия 209

29 Республика Крым 204

30 Тульская область 203

31 Пензенская область 202

32 Удмуртская Республика 199

33 Алтайский край 199

34 Брянская область 195

35 Ханты-Мансийский автономный округ 193

36 Новгородская область 190

37 Калининградская область 190

38 Краснодарский край 188

39 Ярославская область 187

40 Псковская область 183

41 Ивановская область 180

42 Белгородская область 180

43 Курская область 174

44 Орловская область 172

45 Оренбургская область 170

46 Астраханская область 169

47 Липецкая область 164

48 Республика Башкортостан 164

49 Владимирская область 162

50 Тамбовская область 161

51 Республика Дагестан 158

52 Калужская область 155

53 Тюменская область 155

54 Смоленская область 154

55 Республика Бурятия 147

56 Новосибирская область 139

57 Сахалинская область 135

58 Рязанская область 129

59 Республика Саха (Якутия) 125

60 Томская область 125

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123

62 Амурская область 118

63 Кемеровская область 118

64 Курганская область 106

65 Кабардино-Балкарская Республика 98

66 Республика Татарстан 94

67 Севастополь 93

68 Республика Чувашия 90

69 Республика Калмыкия 88

70 Республика Хакасия 88

71 Республика Мордовия 84

72 Карачаево-Черкесская Республика 82

73 Республика Ингушетия 82

74 Республика Северная Осетия-Алания 82

75 Чеченская Республика 80

76 Республика Адыгея 76

77 Костромская область 76

78 Камчатский край 75

79 Республика Марий Эл 50

80 Республика Алтай 33

81 Магаданская область 26

82 Республика Тыва 20

83 Еврейская автономная область 14

84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 379 103 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Республика Алтай 0,2% За последние сутки подтверждено 470 смертей Москва 74

Санкт-Петербург 69

Московская область 23

Ростовская область 19

Свердловская область 16

Краснодарский край 15

Нижегородская область 14

Тульская область 12

Самарская область 12

Красноярский край 12

Иркутская область 12

Республика Чувашия 10

Ивановская область 9

Ленинградская область 9

Пермский край 9

Новосибирская область 9

Воронежская область 8

Республика Крым 8

Алтайский край 8

Омская область 8

Республика Коми 7

Ставропольский край 7

Севастополь 6

Челябинская область 6

Липецкая область 5

Волгоградская область 5

Республика Бурятия 5

Вологодская область 4

Астраханская область 4

Приморский край 4

Калужская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Мурманская область 3

Республика Калмыкия 3

Оренбургская область 3

Саратовская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Орловская область 2

Республика Карелия 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 2

Кировская область 2

Тюменская область 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Белгородская область 1

Костромская область 1

Смоленская область 1

Калининградская область 1

Псковская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Марий Эл 1

Пензенская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 61 381 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 680 человек Москва 7302

Санкт-Петербург 1641

Московская область 1502

Нижегородская область 458

Красноярский край 400

Свердловская область 389

Ростовская область 347

Забайкальский край 339

Пермский край 321

Вологодская область 308

Республика Карелия 302

Хабаровский край 295

Республика Коми 275

Челябинская область 271

Волгоградская область 267

Самарская область 251

Тверская область 235

Приморский край 232

Кировская область 231

Ямало-Ненецкий автономный округ 227

Саратовская область 226

Республика Крым 223

Алтайский край 223

Псковская область 216

Ульяновская область 215

Томская область 215

Удмуртская Республика 203

Новосибирская область 203

Омская область 202

Калининградская область 201

Тульская область 199

Ленинградская область 195

Иркутская область 192

Ханты-Мансийский автономный округ 190

Ярославская область 187

Архангельская область 186

Тамбовская область 184

Кемеровская область 181

Ивановская область 168

Оренбургская область 168

Краснодарский край 159

Ставропольский край 159

Республика Дагестан 155

Пензенская область 153

Воронежская область 149

Тюменская область 149

Мурманская область 145

Белгородская область 143

Республика Ингушетия 141

Брянская область 132

Кабардино-Балкарская Республика 132

Республика Бурятия 131

Орловская область 125

Республика Татарстан 120

Рязанская область 117

Республика Саха (Якутия) 116

Владимирская область 111

Курская область 109

Калужская область 107

Новгородская область 107

Липецкая область 104

Амурская область 101

Республика Калмыкия 100

Курганская область 96

Астраханская область 90

Республика Чувашия 88

Республика Хакасия 81

Республика Северная Осетия - Алания 76

Карачаево-Черкесская Республика 75

Республика Мордовия 74

Сахалинская область 74

Севастополь 70

Республика Адыгея 63

Камчатский край 60

Костромская область 59

Республика Башкортостан 55

Смоленская область 46

Магаданская область 46

Республика Марий Эл 24

Еврейская автономная область 24

Республика Алтай 23

Республика Тыва 17

Ненецкий автономный округ 2

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России 2 754 809 человек. Количество фейков о ситуации с коронавирусом пошло на спад