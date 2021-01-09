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09.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4900
  • 2 Санкт-Петербург 3006
  • 3 Московская область 1184
  • 4 Нижегородская область 443
  • 5 Ростовская область 395
  • 6 Воронежская область 392
  • 7 Свердловская область 385
  • 8 Красноярский край 317
  • 9 Вологодская область 306
  • 10 Хабаровский край 298
  • 11 Челябинская область 295
  • 12 Пермский край 288
  • 13 Самарская область 283
  • 14 Волгоградская область 264
  • 15 Иркутская область 263
  • 16 Саратовская область 255
  • 17 Омская область 249
  • 18 Ульяновская область 245
  • 19 Архангельская область 242
  • 20 Ставропольский край 239
  • 21 Мурманская область 238
  • 22 Приморский край 236
  • 23 Забайкальский край 234
  • 24 Кировская область 229
  • 25 Тверская область 226
  • 26 Республика Коми 220
  • 27 Ленинградская область 218
  • 28 Республика Карелия 209
  • 29 Республика Крым 204
  • 30 Тульская область 203
  • 31 Пензенская область 202
  • 32 Удмуртская Республика 199
  • 33 Алтайский край 199
  • 34 Брянская область 195
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 193
  • 36 Новгородская область 190
  • 37 Калининградская область 190
  • 38 Краснодарский край 188
  • 39 Ярославская область 187
  • 40 Псковская область 183
  • 41 Ивановская область 180
  • 42 Белгородская область 180
  • 43 Курская область 174
  • 44 Орловская область 172
  • 45 Оренбургская область 170
  • 46 Астраханская область 169
  • 47 Липецкая область 164
  • 48 Республика Башкортостан 164
  • 49 Владимирская область 162
  • 50 Тамбовская область 161
  • 51 Республика Дагестан 158
  • 52 Калужская область 155
  • 53 Тюменская область 155
  • 54 Смоленская область 154
  • 55 Республика Бурятия 147
  • 56 Новосибирская область 139
  • 57 Сахалинская область 135
  • 58 Рязанская область 129
  • 59 Республика Саха (Якутия) 125
  • 60 Томская область 125
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
  • 62 Амурская область 118
  • 63 Кемеровская область 118
  • 64 Курганская область 106
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 98
  • 66 Республика Татарстан 94
  • 67 Севастополь 93
  • 68 Республика Чувашия 90
  • 69 Республика Калмыкия 88
  • 70 Республика Хакасия 88
  • 71 Республика Мордовия 84
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 82
  • 73 Республика Ингушетия 82
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 82
  • 75 Чеченская Республика 80
  • 76 Республика Адыгея 76
  • 77 Костромская область 76
  • 78 Камчатский край 75
  • 79 Республика Марий Эл 50
  • 80 Республика Алтай 33
  • 81 Магаданская область 26
  • 82 Республика Тыва 20
  • 83 Еврейская автономная область 14
  • 84 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 379 103 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,1%
  • 3. Республика Алтай 0,2%
За последние сутки подтверждено 470 смертей
  • Москва 74
  • Санкт-Петербург 69
  • Московская область 23
  • Ростовская область 19
  • Свердловская область 16
  • Краснодарский край 15
  • Нижегородская область 14
  • Тульская область 12
  • Самарская область 12
  • Красноярский край 12
  • Иркутская область 12
  • Республика Чувашия 10
  • Ивановская область 9
  • Ленинградская область 9
  • Пермский край 9
  • Новосибирская область 9
  • Воронежская область 8
  • Республика Крым 8
  • Алтайский край 8
  • Омская область 8
  • Республика Коми 7
  • Ставропольский край 7
  • Севастополь 6
  • Челябинская область 6
  • Липецкая область 5
  • Волгоградская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Вологодская область 4
  • Астраханская область 4
  • Приморский край 4
  • Калужская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Ярославская область 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Оренбургская область 3
  • Саратовская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Орловская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Тюменская область 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Белгородская область 1
  • Костромская область 1
  • Смоленская область 1
  • Калининградская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Пензенская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 61 381 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 680 человек
  • Москва 7302
  • Санкт-Петербург 1641
  • Московская область 1502
  • Нижегородская область 458
  • Красноярский край 400
  • Свердловская область 389
  • Ростовская область 347
  • Забайкальский край 339
  • Пермский край 321
  • Вологодская область 308
  • Республика Карелия 302
  • Хабаровский край 295
  • Республика Коми 275
  • Челябинская область 271
  • Волгоградская область 267
  • Самарская область 251
  • Тверская область 235
  • Приморский край 232
  • Кировская область 231
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 227
  • Саратовская область 226
  • Республика Крым 223
  • Алтайский край 223
  • Псковская область 216
  • Ульяновская область 215
  • Томская область 215
  • Удмуртская Республика 203
  • Новосибирская область 203
  • Омская область 202
  • Калининградская область 201
  • Тульская область 199
  • Ленинградская область 195
  • Иркутская область 192
  • Ханты-Мансийский автономный округ 190
  • Ярославская область 187
  • Архангельская область 186
  • Тамбовская область 184
  • Кемеровская область 181
  • Ивановская область 168
  • Оренбургская область 168
  • Краснодарский край 159
  • Ставропольский край 159
  • Республика Дагестан 155
  • Пензенская область 153
  • Воронежская область 149
  • Тюменская область 149
  • Мурманская область 145
  • Белгородская область 143
  • Республика Ингушетия 141
  • Брянская область 132
  • Кабардино-Балкарская Республика 132
  • Республика Бурятия 131
  • Орловская область 125
  • Республика Татарстан 120
  • Рязанская область 117
  • Республика Саха (Якутия) 116
  • Владимирская область 111
  • Курская область 109
  • Калужская область 107
  • Новгородская область 107
  • Липецкая область 104
  • Амурская область 101
  • Республика Калмыкия 100
  • Курганская область 96
  • Астраханская область 90
  • Республика Чувашия 88
  • Республика Хакасия 81
  • Республика Северная Осетия - Алания 76
  • Карачаево-Черкесская Республика 75
  • Республика Мордовия 74
  • Сахалинская область 74
  • Севастополь 70
  • Республика Адыгея 63
  • Камчатский край 60
  • Костромская область 59
  • Республика Башкортостан 55
  • Смоленская область 46
  • Магаданская область 46
  • Республика Марий Эл 24
  • Еврейская автономная область 24
  • Республика Алтай 23
  • Республика Тыва 17
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России 2 754 809 человек.

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