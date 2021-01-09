За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4900
- 2 Санкт-Петербург 3006
- 3 Московская область 1184
- 4 Нижегородская область 443
- 5 Ростовская область 395
- 6 Воронежская область 392
- 7 Свердловская область 385
- 8 Красноярский край 317
- 9 Вологодская область 306
- 10 Хабаровский край 298
- 11 Челябинская область 295
- 12 Пермский край 288
- 13 Самарская область 283
- 14 Волгоградская область 264
- 15 Иркутская область 263
- 16 Саратовская область 255
- 17 Омская область 249
- 18 Ульяновская область 245
- 19 Архангельская область 242
- 20 Ставропольский край 239
- 21 Мурманская область 238
- 22 Приморский край 236
- 23 Забайкальский край 234
- 24 Кировская область 229
- 25 Тверская область 226
- 26 Республика Коми 220
- 27 Ленинградская область 218
- 28 Республика Карелия 209
- 29 Республика Крым 204
- 30 Тульская область 203
- 31 Пензенская область 202
- 32 Удмуртская Республика 199
- 33 Алтайский край 199
- 34 Брянская область 195
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 193
- 36 Новгородская область 190
- 37 Калининградская область 190
- 38 Краснодарский край 188
- 39 Ярославская область 187
- 40 Псковская область 183
- 41 Ивановская область 180
- 42 Белгородская область 180
- 43 Курская область 174
- 44 Орловская область 172
- 45 Оренбургская область 170
- 46 Астраханская область 169
- 47 Липецкая область 164
- 48 Республика Башкортостан 164
- 49 Владимирская область 162
- 50 Тамбовская область 161
- 51 Республика Дагестан 158
- 52 Калужская область 155
- 53 Тюменская область 155
- 54 Смоленская область 154
- 55 Республика Бурятия 147
- 56 Новосибирская область 139
- 57 Сахалинская область 135
- 58 Рязанская область 129
- 59 Республика Саха (Якутия) 125
- 60 Томская область 125
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
- 62 Амурская область 118
- 63 Кемеровская область 118
- 64 Курганская область 106
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 98
- 66 Республика Татарстан 94
- 67 Севастополь 93
- 68 Республика Чувашия 90
- 69 Республика Калмыкия 88
- 70 Республика Хакасия 88
- 71 Республика Мордовия 84
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 82
- 73 Республика Ингушетия 82
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 82
- 75 Чеченская Республика 80
- 76 Республика Адыгея 76
- 77 Костромская область 76
- 78 Камчатский край 75
- 79 Республика Марий Эл 50
- 80 Республика Алтай 33
- 81 Магаданская область 26
- 82 Республика Тыва 20
- 83 Еврейская автономная область 14
- 84 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 379 103 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,1%
- 3. Республика Алтай 0,2%
За последние сутки подтверждено 470 смертей
- Москва 74
- Санкт-Петербург 69
- Московская область 23
- Ростовская область 19
- Свердловская область 16
- Краснодарский край 15
- Нижегородская область 14
- Тульская область 12
- Самарская область 12
- Красноярский край 12
- Иркутская область 12
- Республика Чувашия 10
- Ивановская область 9
- Ленинградская область 9
- Пермский край 9
- Новосибирская область 9
- Воронежская область 8
- Республика Крым 8
- Алтайский край 8
- Омская область 8
- Республика Коми 7
- Ставропольский край 7
- Севастополь 6
- Челябинская область 6
- Липецкая область 5
- Волгоградская область 5
- Республика Бурятия 5
- Вологодская область 4
- Астраханская область 4
- Приморский край 4
- Калужская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Оренбургская область 3
- Саратовская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Орловская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Тюменская область 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Белгородская область 1
- Костромская область 1
- Смоленская область 1
- Калининградская область 1
- Псковская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Марий Эл 1
- Пензенская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 61 381 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 680 человек
- Москва 7302
- Санкт-Петербург 1641
- Московская область 1502
- Нижегородская область 458
- Красноярский край 400
- Свердловская область 389
- Ростовская область 347
- Забайкальский край 339
- Пермский край 321
- Вологодская область 308
- Республика Карелия 302
- Хабаровский край 295
- Республика Коми 275
- Челябинская область 271
- Волгоградская область 267
- Самарская область 251
- Тверская область 235
- Приморский край 232
- Кировская область 231
- Ямало-Ненецкий автономный округ 227
- Саратовская область 226
- Республика Крым 223
- Алтайский край 223
- Псковская область 216
- Ульяновская область 215
- Томская область 215
- Удмуртская Республика 203
- Новосибирская область 203
- Омская область 202
- Калининградская область 201
- Тульская область 199
- Ленинградская область 195
- Иркутская область 192
- Ханты-Мансийский автономный округ 190
- Ярославская область 187
- Архангельская область 186
- Тамбовская область 184
- Кемеровская область 181
- Ивановская область 168
- Оренбургская область 168
- Краснодарский край 159
- Ставропольский край 159
- Республика Дагестан 155
- Пензенская область 153
- Воронежская область 149
- Тюменская область 149
- Мурманская область 145
- Белгородская область 143
- Республика Ингушетия 141
- Брянская область 132
- Кабардино-Балкарская Республика 132
- Республика Бурятия 131
- Орловская область 125
- Республика Татарстан 120
- Рязанская область 117
- Республика Саха (Якутия) 116
- Владимирская область 111
- Курская область 109
- Калужская область 107
- Новгородская область 107
- Липецкая область 104
- Амурская область 101
- Республика Калмыкия 100
- Курганская область 96
- Астраханская область 90
- Республика Чувашия 88
- Республика Хакасия 81
- Республика Северная Осетия - Алания 76
- Карачаево-Черкесская Республика 75
- Республика Мордовия 74
- Сахалинская область 74
- Севастополь 70
- Республика Адыгея 63
- Камчатский край 60
- Костромская область 59
- Республика Башкортостан 55
- Смоленская область 46
- Магаданская область 46
- Республика Марий Эл 24
- Еврейская автономная область 24
- Республика Алтай 23
- Республика Тыва 17
- Ненецкий автономный округ 2
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России 2 754 809 человек.