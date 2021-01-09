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09.01.2021 20:53
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 70 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от Covid-2019 вылечили 70 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 24 тысяч 835 человек.

По сведениям на 9 января, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 96 тысяч 220 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 3 тысячи 960 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в пятницу и несколькими днями ранее. Более двух тысяч пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят три человека изолированы по месту службы. Двадцать шесть лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 835 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 9 человек, в состоянии средней тяжести -21 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

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Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 14 тысячам 153 пациентам, четыре тысячи восемьсот тридцать пять из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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