Жители двух китайских городов просидели дома неделю из-за коронавируса

Власти двух городов в китайской провинции Хэбей попросили людей побыть дома неделю, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает РИА Новости.

В начале года вспышки COVID-19 были зафиксированы в нескольких районах Пекина и в двух городах окружающей его провинции Хэбэй - Шицзячжуане и Синтае. Для борьбы с пандемией в провинции провели тестирование всего населения.

Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 197 бессимптомных носителей. Около 4 тысяч человек, имевших контакты с заболевшими людьми, отправлены на карантин под наблюдением врачей.