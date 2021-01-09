Журналист Nеw York Times привился "Спутником V"

Журналист The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и рассказал о своем опыте в публикации на сайте своего издания.

Как отмечает наш коллега, вакцина была изготовлена на заводе за пределами старых границ Москвы. Саму прививку он делал в обычной московской поликлинике и сделал селфи с ответственным моментом. Эндрю Крамер отмечает, что одной из главных причин его решения привиться именно нашей вакциной было желание не заболеть. Эндрю рассказал, что рядом с ним вакцинации дожидалась 65-летняя муниципальная служащая, и она призналась, что рада представленному шансу получить иммунитет.

"Другой важной причиной, побудившей меня сделать прививку русской вакциной, стала ее доступность", - поделился сотрудник NYT. Он обратил внимание, что поликлиники в Москве работают без суеты и очередей, и что никакого ажиотажа вокруг кампании нет. Также Эндрю Крамер подчеркнул, что критика российской вакцины в основном связана со скоростью ее создания, а не с технологией.

Отметим, что незадолго до Эндрю Крамера в московской поликлинике привился, и корреспондент "РГ", вакцина переносится хорошо. И уже 13 января должны ввести второй компонент.