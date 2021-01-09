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09.01.2021 22:03
Рубрика: Общество

Журналист The New York Times объяснил, почему привился "Спутником V"

Текст: Ирина Невинная
"Почему я привился российской вакциной" - так назвал свою статью в The New York Times журналист Эндрю Крамер. Он объяснил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", потому что не хочет заболеть COVID-19.
Ампула "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости Ампула "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Ампула "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Медсестра с иглой в руке спросила, готов ли я. Я сказал "Да". Последовала быстрая инъекция и указание подождать полчаса в больничном коридоре на случай анафилактического шока, который, к счастью, так и не наступил", - так начинается репортаж Крамера о вакцинации.

Он рассказал, что сделал прививку в московской поликлинике № 5 и отметил, насколько четко организован процесс вакцинации в Москве.

Крамер, как и все, кто пришел на прививку, заполнил анкету с вопросами о хронических заболеваниях, заболеваниях крови, сердечно-сосудистой системы и показал пресс-карту, подтвердив, что он журналист. Врач задал несколько вопросов о состоянии здоровья и возможных аллергических реакциях - стандартная процедура перед любой прививкой.

В России, как пишет Крамер, уже привили около миллиона человек. Он отметил, что вакцину также поставили в Беларусь, Аргентину и некоторые другие страны. Это указывает на то, что "любые губительные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны", - делает вывод журналист NYT.

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