Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию

"Британский" штамм коронавируса обнаружен у одного из россиян, вернувшихся в страну из Великобритании. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"У одного человека был коронавирус нового штамма", - сказала Попова.

Новую мутацию COVID-19 выявили в Великобритании в середине декабря прошлого года. По данным медиков, одна из особенностей этой вариации вируса - быстрое распространение. Вероятность заразиться, по оценкам исследователей, на 70% выше, чем в случае с обычным штаммом вируса. При этом данных, свидетельствующих о большей опасности для здоровья "британского" коронавируса по сравнению с наиболее распространенными разновидностями, не обнаружено.