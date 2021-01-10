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Рубрика: Общество

Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Британский" штамм коронавируса обнаружен у одного из россиян, вернувшихся в страну из Великобритании. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

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"У одного человека был коронавирус нового штамма", - сказала Попова.

Новую мутацию COVID-19 выявили в Великобритании в середине декабря прошлого года. По данным медиков, одна из особенностей этой вариации вируса - быстрое распространение. Вероятность заразиться, по оценкам исследователей, на 70% выше, чем в случае с обычным штаммом вируса. При этом данных, свидетельствующих о большей опасности для здоровья "британского" коронавируса по сравнению с наиболее распространенными разновидностями, не обнаружено.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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