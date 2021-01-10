Анна Попова назвала профессии, больше других подверженные COVID-19

Заболеваемость коронавирусом остается высокой среди работников, занятых на транспорте и в торговле. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

"Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта", - сказала Анна Попова.

По данным оперативного штаба, за 10 января в России выявлено 22,9 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии превысило 3,4 млн человек.