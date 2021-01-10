Более 80 процентов японцев выступают против проведения Олимпиады

Подавляющее большинство японцев выступают против организации Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного агентством Киодо.

Так, 35,3 процента респондентов считают необходимым отменить соревнования из-за пандемии коронавируса в мире. Еще 44,8 процента участников исследования настаивают на очередной отсрочке турнира.

Вместе с тем японские власти, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране и за рубежом, продолжают подготовку к Олимпиаде. В частности, премьер-министр Японии Есихидэ Суга в начале января заявил, что запланированный на начало третьей декады февраля запуск вакцинации населения может изменить отношение жителей островного государства к перспективам проведения состязаний.

Добавим, что глава японского правительства 7 января объявил о режиме ЧС для Токио и соседних со столичным городом префектур Сайтама, Тиба и Канагава сроком на один месяц. Причиной стало повышение скорости распространения инфекции в указанных регионах.

Напомним, что летняя Олимпиада должна была состояться в Токио в 2020 году. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки было принято решение отложить соревнования на один год. Ожидается, что турнир будет организован с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Примечательно, что член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд в интервью британской телерадиокомпании BBC усомнился в возможности проведения Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с COVID-19.