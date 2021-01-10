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10.01.2021 18:55
Рубрика: Спорт

Большунов прокомментировал победу на "Тур де Ски"

Текст: Максим Домчев

Двукратный победитель многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" россиянин Александр Большунов прокомментировал свой успех.

В воскресенье Большунов финишировал вторым в масс-старте на 10 км и по итогам многодневки стал победителем общего зачета. Россиянин выиграл эту гонку второй раз подряд.

После финиша россиянин подвел итог своему выступлению на "Тур де Ски".

"Рад выиграть второй год подряд. Для меня огромная честь выиграть такую большую гонку. Этот "Тур де Ски", несмотря на то что было 8 гонок за 10 дней, прошел на одном дыхании. Очень рад, что эти соревнования состоялись и прошли в полной безопасности. FIS и все, кто принимал участие в проведении соревнований, сделали все, чтобы нам было безопасно. Спасибо им. Было круто победить", - сказал Большунов после гонки в прямом эфире.

По итогам всех гонок россиянин опередил ставшего вторым француза Мориса Монифика на 3 минуты и 23 секунды. Третьим стал еще один россиянин Денис Спицов, проигравший французу 13 секунд.

Большунов выиграл "Тур де Ски" второй раз подряд
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