Большунов выиграл "Тур де Ски" второй раз подряд

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Третье место в общем зачете занял Денис Спецов.

Перед заключительным этапом гонки в победе Большунова не сомневался никто. Отрыв от ближайшего преследователя француза Мориса Манифика превышал три минуты. Его, в свою очередь, преследовала целая группа представителей российской команды.

На заключительном этапе многодневки участникам предстояло преодолеть 10 км с масс-стартом. Ранее сложность этой дистанции испытали на себе лыжницы.

С самого начала гонки впереди оказались представители двух сборных - России и Франции. Французы старались сделать все возможное, чтобы Манифика не лишился второго места в общем зачете.

С началом крутого затяжного подъема вперед пошел Манифика, но тут же его настиг Денис Спицов. Россиянин сумел оторваться и в случае, если француз отстал бы почти на полминуты, он завоевал бы второе место. Но Манифика хоть и уступил Спицову на финише, но вторую позицию в общем зачете сохранил. Лидер общего зачета Большунов финишировал в гонке вторым.

Большунов второй год подряд выиграл "Тур де Ски", заметно оторвавшись от конкурентов в общем зачете Кубка мира.