Что еще вступает в силу в 2021 году

Квартплата подрастет в июле

Новые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги утверждены правительством на 2021 год для каждого региона. Выше этого процента платежи подняться не должны. Подорожать коммунальные услуги могут только с июля - на первое полугодие индексы по всем регионам равны нулю. В среднем плата за коммунальные услуги летом вырастет примерно на 4%. Самое ощутимое подорожание будет в Чечне (6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Минимальное повышение планируется в Мурманской области (3,2%). Стоит учитывать, что это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что один тариф может подрасти существеннее, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

Рестораторов ждут новые штрафы

Рестораторов, которые не соблюдают ограничения, введенные для никотинсодержащей продукции, в том числе кальянов, ждут штрафы. Могут наказать и за рекламу кальянов. С 28 января вводится ответственность за нарушение требований в отношении никотинсодержащей продукции и использования кальянов. В том числе проверяющие органы могут наложить штрафы за нарушение запрета на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в установленных местах; несоблюдение требований по оснащению таких мест, за спонсорство и рекламу никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов.

"За несоблюдение требований к оборудованию помещений будет грозить штраф для организаций в размере 50-80 тысяч рублей и до 30 тысяч для должностных лиц. За рекламу курения, а также демонстрацию курения детям и взрослым будет грозить штраф для организаций в размере 80-200 тысяч рублей и до 50 тысяч для должностных лиц", - пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Введены электронные трудовые книжки

С 1 января 2021 года работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию стал возможностью, но не обязанностью. Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения на информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Главный плюс электронных трудовых книжек - они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали. Тем, кто восстанавливал стаж, раньше приходилось изрядно помучиться. А зачастую это оказывалось просто невозможно сделать, если, например, организация ликвидировалась.

Разрешено охотиться с луком

Новые правила охоты, вступившие в силу в январе, разрешают использование луков и арбалетов. Раньше такое бесшумное оружие было под запретом. Еще один блок касается правил охоты в темное время суток. С одной стороны, можно будет использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров. Но при этом самим охотникам надо будет облачиться в одежду со светоотражающими элементами. Это делается для уменьшения вероятности случайного ранения кого-либо из участников.

Кроме того, теперь запрещено применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь. Исключение: любительская и спортивная охота на рябчика, тетерева и глухаря. Но при этом установлены ограничения по срокам охоты и видам боеприпасов. Установлены и новые ограничения максимальных калибров оружия при охоте на разные виды животных. Так, стрелять в зайца, дикого кролика, белку, горностая и еще некоторых животных патронами более 5,7 мм калибра теперь нельзя. Для охоты на сурков, бобров, барсука, росомаху, рысь предельный калибр - 8 мм.

"Тихая охота" - теперь не только сбор грибов, но и отстрел животных из луков и арбалетов. Фото: iStock

Россияне старше 45 лет получат уведомления о будущих пенсиях

Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии. "Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - уточнили в минтруда. - Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости". Кроме того, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.

В уведомлениях ПФР сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений. "Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, - отметил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. - Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы".

По полису ОМС можно получить больше медицинских услуг

В 2021 году бесплатную специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить без направления лечащего врача, достаточно будет полиса обязательного медицинского страхования. Доступней стала паллиативная медицинская помощь, в том числе та, которая предоставляется на дому, расширены возможности диспансеризации, а онкологические диагнозы можно будет перепроверять. Все это предусмотрено новой программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2021 год. Пациент теперь вправе выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который может обратиться самостоятельно. Направление из поликлиники не обязательно, рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Также увеличен объем паллиативной амбулаторной медпомощи, в том числе в рамках патронажа на дому, а это значит, что количество посещений медработником таких больных увеличится.

Подготовили Алексей Дуэль, Ольга Игнатова, Елена Манукиян, Марина Трубилина