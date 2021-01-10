Денис Мантуров: Наш легпром занимает почти 30% рынка

В 2020 году многие предприятия легпрома стали выпускать маски, костюмы, защитные халаты. Во многом благодаря им легпром вырос на 7,5%, хотя отрасли грозила стагнация вслед за снижением потребительского спроса. Такую точку зрения высказал на деловом завтраке в редакции "Российской газеты" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В 2012 году на рынке было не более 10% отечественных производителей. Скептики говорили: "Занимайтесь чем-нибудь более серьезным, все ниши в легпроме уже закрыл Китай, не лезьте туда". Оказалось, это не так, сегодня мы занимаем уже почти 30% рынка. Думаю, что мы также будем двигаться поступательно по 3-5% в год, осваивая не только внутренний рынок, но и зарубежные", - заявил он.

Российские предприятия легпрома включились в оперативный пошив защитных изделий, в результате производство выросло на 7,5%.

"В основном этот плюс дали производители, обеспечивающие номенклатуру по средствам индивидуальной защиты. Если бы не они, рост был бы 2,5-3%, если вообще не 0%, с учетом падения потребительского рынка", - полагает министр.

Полный текст делового завтрака с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым читайте в ближайшем номере "РГ".