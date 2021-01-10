Дрифт на собачьей упряжке по центру Мадрида сняли на видео

И это сделало его местной знаменитостью. Его проезд по улицам Мадрида засняли сотни очевидцев. "Мой WhatsApp просто дымится от сообщений", - рассказал Таласко изданию Hortaleza Periódico Vecinal.
Последовать его примеру и запрячь собак в сани, мало кто сможет, хотя сегодня такой способ передвижения был бы наиболее эффективным после обрушившегося на Испанию снегопада, сильнейшего за последние 50 лет. Впрочем, многие встали на лыжи. А дети смогли слепить снеговиков, в Мадриде такая возможность выпадает редко.
Из-за непогоды было парализовано движение в половине провинций пиренейского королевства. Проблемы начались еще в пятницу и не решены до сих пор. Государственное метеорологическое агентство выдало предупреждения во всех автономиях о рисках, связанных со снегопадом, дождем, прибрежными явлениями или ветром. В Каталонии и Валенсии угрозу представляют все четыре пункта.
На юге страны дождями затопило дороги, есть погибшие. Но больше всего пострадали от непогоды северные и центральные регионы. Около 27 тысяч человек остались без электричества. 20 тысяч километров дорог были занесены снегом. Только в Мадриде за сутки выпада 33 литра снега на квадратный метр. Спасателями пришлось эвакуировать более тысячи автомобилей, застрявших в сугробах. На помощь им были вызваны военные.
Столичный аэропорт Барахас был закрыт в субботу и до сих пор не восстановил свою работу. Все рейсы перенаправляются в другие воздушные гавани страны. Как отметили в руководстве аэропорта, "для обеспечения безопасности полетов требуются условия, которых пока нет". Есть опасения, что Барахас будет закрыт еще не один день, поскольку, по данным метеорологов, после снегопада придут заморозки.
В Мадриде и Кастилии-Ла-Манче было принято решение об отмене всех занятий в школах и университетах как минимум в понедельник и вторник. В Эстремадуре начало уроков отложили на один час, чтобы классы и аудитории успели прогреть до необходимой температуры. В остальных регионах общего для всех муниципалитетов решения не было принято, однако в ряде мест занятия просто не могут состояться, поскольку добраться до школ из-за перекрытых дорог не могут ни учителя, ни дети.
Непогода серьезно сказалась и на работе больниц. У входов в мадридские клиники намело такие сугробы, чтобы пациенты и врачи просто не могли попасть внутрь. Впрочем, добраться до больниц было тем еще приключением, многие доктора и медсестры не смогли этого сделать, и их коллегам пришлось брать на себя вторую, а то и третью смены. В эти дни героем соцсетей стал медик, который прошел 17 км на лыжах, чтобы попасть на работу.