Дрифт на собачьей упряжке по центру Мадрида сняли на видео

В Мадриде заметили мужчину, разъезжающего по городу на собачьей упряжке. Главным героем видео из соцсетей, как выяснили местные СМИ, стал некий Хави Таланко. Со своими пятью хаски он уже много лет принимает участие в международных соревнованиях по езде на собачьих упряжках, но чуть ли не впервые он смог запрячь их в сани прямо у своего дома.

И это сделало его местной знаменитостью. Его проезд по улицам Мадрида засняли сотни очевидцев. "Мой WhatsApp просто дымится от сообщений", - рассказал Таласко изданию Hortaleza Periódico Vecinal.

Последовать его примеру и запрячь собак в сани, мало кто сможет, хотя сегодня такой способ передвижения был бы наиболее эффективным после обрушившегося на Испанию снегопада, сильнейшего за последние 50 лет. Впрочем, многие встали на лыжи. А дети смогли слепить снеговиков, в Мадриде такая возможность выпадает редко.

Из-за непогоды было парализовано движение в половине провинций пиренейского королевства. Проблемы начались еще в пятницу и не решены до сих пор. Государственное метеорологическое агентство выдало предупреждения во всех автономиях о рисках, связанных со снегопадом, дождем, прибрежными явлениями или ветром. В Каталонии и Валенсии угрозу представляют все четыре пункта.

На юге страны дождями затопило дороги, есть погибшие. Но больше всего пострадали от непогоды северные и центральные регионы. Около 27 тысяч человек остались без электричества. 20 тысяч километров дорог были занесены снегом. Только в Мадриде за сутки выпада 33 литра снега на квадратный метр. Спасателями пришлось эвакуировать более тысячи автомобилей, застрявших в сугробах. На помощь им были вызваны военные.

Столичный аэропорт Барахас был закрыт в субботу и до сих пор не восстановил свою работу. Все рейсы перенаправляются в другие воздушные гавани страны. Как отметили в руководстве аэропорта, "для обеспечения безопасности полетов требуются условия, которых пока нет". Есть опасения, что Барахас будет закрыт еще не один день, поскольку, по данным метеорологов, после снегопада придут заморозки.

В Мадриде и Кастилии-Ла-Манче было принято решение об отмене всех занятий в школах и университетах как минимум в понедельник и вторник. В Эстремадуре начало уроков отложили на один час, чтобы классы и аудитории успели прогреть до необходимой температуры. В остальных регионах общего для всех муниципалитетов решения не было принято, однако в ряде мест занятия просто не могут состояться, поскольку добраться до школ из-за перекрытых дорог не могут ни учителя, ни дети.

Непогода серьезно сказалась и на работе больниц. У входов в мадридские клиники намело такие сугробы, чтобы пациенты и врачи просто не могли попасть внутрь. Впрочем, добраться до больниц было тем еще приключением, многие доктора и медсестры не смогли этого сделать, и их коллегам пришлось брать на себя вторую, а то и третью смены. В эти дни героем соцсетей стал медик, который прошел 17 км на лыжах, чтобы попасть на работу.