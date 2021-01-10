Новости

Дрифт на собачьей упряжке по центру Мадрида сняли на видео 11:47
В Москве еще 7045 пациентов вылечились от коронавируса 11:44
Организаторы Гран-при Китая подали запрос на перенос этапа "Формулы-1" 11:20
"Динамо" намерено приобрести бразильского защитника "Бордо" 11:05
Госпитализированного с COVID-19 Басилашвили выписали из больницы 11:01
В Москве временно закроют метро "Алма-Атинская" 10:53
В Сочи задержали мужчину, ограбившего банк в Петербурге 10:43
В США установлен очередной рекорд по заболеваниям COVID-19 10:33
Эксперт назвал сроки повышения цен на авиабилеты 10:20
Министр труда Австрии ушла в отставку из-за обвинений в плагиате 10:03
Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году 09:27
Установлено вероятное место крушения Boeing 737 в Яванском море 08:32
Пенс допустил возможность применения 25-й поправки против Трампа 08:11
Врачи дали советы переболевшим COVID-19 по нормализации сна 07:50
CNBC: Apple временно удалила приложение Parler из App Store 06:39
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V" 06:12
Премьер Японии прокомментировал штурм Капитолия 05:45
Индонезийские спасатели обнаружили фрагменты тел в районе крушения Boeing 04:47
CNN: Юристы Джулиани и Дершовиц будут защищать Трампа в случае импичмента 04:23
Военные РФ провели гуманитарную акцию в отдаленном сирийском селе 03:50
Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от соцсетей 03:31
Клинтон отреагировала на блокировку аккаунта Трампа в Twitter 02:49
В Испании четыре человека стали жертвами непогоды 02:34
Госдеп США отменил все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем 01:49
Маск заявил о готовности продать все имущество ради колонизации Марса 01:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
10.01.2021 10:20
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал сроки повышения цен на авиабилеты

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Стремительного роста цен на авиаперелеты стоит ждать в апреле, до этого времени они будут находится на минимальном уровне. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Фото: iStock
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году

"Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда, как говорится, дешевле - только бесплатно, - описал ситуацию эксперт. - Сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг".

По мнению Пантелеева, авиакомпаниям необходимо найти способ вернуть сотни миллиардов рублей, которые они теряют из-за низкого спроса на перелеты.

"До тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены, - заключил Олег Пантелеев. - Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный".

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

За сутки в России подтвержден 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах
Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V"
Установлено вероятное место крушения Boeing 737 в Яванском море
Пенс допустил возможность применения 25-й поправки против Трампа
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
Как проходит эксперимент по электронному документообороту