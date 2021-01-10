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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В наступившем году курс доллара будет колебаться в диапазоне 70-80 рублей за единицу американской валюты, а евро - 82-92 рубля. Такой прогноз озвучил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко, передает РИА Новости.

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"К концу года рубль постепенно укреплялся к доллару и евро в связи с позитивными новостями на внешних мировых рынках, - анализирует Тимошенко. - По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, - 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля".

При этом эксперт отметил, что в 2020 году россияне чаще продавали валюту, чем покупали ее - соотношение составило 53% к 47%. В 2019 году ситуация была прямо противоположенной.

Официальный курс Банка России на 1 января 2021 года составляет 73,88 рубля за доллар и 90,79 рубля за евро.

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