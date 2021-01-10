Эксперты рассказали, когда начнется летний турсезон в 2021 году

Летний турсезон в России традиционно стартует с майских праздников, но в 2021 году он вновь может начаться позже из-за пандемии, считают эксперты.

"Отсрочка летнего турсезона вполне возможна. Сейчас никто точно не скажет, когда он стартует", - сказал в беседе с "РГ" президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Он отметил, что, по мнению экспертов, очередная вспышка пандемии вполне может дойти до лета, а потом волна начнет спадать.

Традиционно летний сезон стартует с мая, а его пик приходится на июль и август. Туроператоры еще с декабря открыли бронирования на лето 2021 года, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По опыту прошлого года россияне стали принимать решения о поездке ближе к началу путешествия. "Можно прогнозировать, что в феврале-марте бронирования летнего сезона будут более активны", - сказал он.

Сейчас заметен определенный интерес туристов к июлю и августу. При этом путешествия будут зависеть от эпидемиологической ситуации. "Вакцинирование может уже к весенне-летнему сезону нормализовать ситуацию", - заметил он. Тогда летний турсезон стартует вовремя.

В Роспотребнадзоре "РГ" пояснили, что начало летнего сезона будет зависеть от эпидемиологической обстановки.