Финал Кубка России по фигурному катанию может быть перенесен в Москву

Финал Кубка России по фигурному катанию может быть перенесен из Великого Новгорода в Москву. Об этом заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Турнир много лет проводился в Великом Новгороде. Но сейчас появилось предложение перенести его в Москву", - заявил Горшков ТАСС.

Финал Кубка России пройдет с 23 по 27 февраля 2021 года. Великий Новгород принимал эти соревнования три года подряд, а в столице он не проходил.

Также в ФФККР заявили о том, что пока окончательно не утвержден календарь соревнований на 2021 год. Это произойдет в будущем, и сразу же расписание будет опубликовано на сайте федерации.