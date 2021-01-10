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10.01.2021 05:11
Рубрика: В мире

Гавана оказалась в шаге от нового локдауна

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Власти кубинской столицы решили ужесточить карантинные меры для борьбы с очередной вспышкой коронавируса в Гаване. О принятом решении сообщил глава Совета провинциальной обороны Луис Антонио Торрес, отметив, что за минувшие сутки число новых случаев COVID-19 в столице достигло рекордных со времени начала пандемии 132 случаев. Гавана возвращается в начальную стадию постпандемического восстановления, в которой предусматривается ряд ограничений.
Гавана, Куба. Фото: AFP/Yamil LAGE Гавана, Куба. Фото: AFP/Yamil LAGE
Гавана, Куба. Фото: AFP/Yamil LAGE

Общественный транспорт в кубинской столице теперь будет работать до 21.00, а с 12 января отменяется межпровинциальное сообщение. Предусматривается жесткий контроль за соблюдением требований социального дистанцирования, а также правильного ношения обязательной медицинской маски, а за нарушение этих требований грозят внушительные штрафы (могут доходить до более чем 100 долларов). Возобновляется практика поквартирного обхода жителей специализированным медперсоналом с целью выявления заболевших.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
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Нахождение людей в парках и других общественных местах (например, эпицентре вечерних прогулок - набережной Малекон) возможно лишь до 19.00. До этого же времени будут работать рестораны. Запрещаются и всевозможные увеселительные мероприятия: прекращают работу кинотеатры, бары. На неопределенное время кубинцам придется воздержаться от проведения шумных домашних посиделок с друзьями, за них также предусматриваются штрафы.

Новые ограничения пока не повлияют на возобновленное после предыдущего запрета лишь в ноябре прошлого года школьное обучение. Продолжат работу музеи, библиотеки и галереи. А вот в отношении прибывающих в Гавану путешественников, в том числе и зарубежных, указывается, что пока "туристическая активность сохраняется". При этом, о какой именно активности идет речь, не совсем понятно, поскольку все экскурсии попали под запрет. Видимо, речь идет о самостоятельных прогулках, которые при соблюдении прочих ограничений пока не запрещены.

На те же грабли

Таким образом, Гавана уже второй раз с начала пандемии ужесточает карантинные меры после их частичного снятия. Так, в июле прошлого года власти Острова Свободы объявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице, что было истолковано населением, до того четко соблюдавшим все предписанные требования, весьма фривольно: тут же начались всевозможные кубинские вечеринки, народ принялся наверстывать упущенное за время предшествующей изоляции общение. И вот уже к сентябрю число новых случаев COVID-19 резко пошло вверх и власти ввели жесткие меры, включавшие в себя, например, комендантский час. Новые ограничения дали положительный эффект и через месяц их частично отменили.

Фото: iStock
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С 15 ноября был открыт гаванский аэропорт. Как оказалось, этот шаг стал бомбой замедленного действия, причем речь идет отнюдь не о туристах. Больше всего на нынешнюю вспышку коронавируса повлиял большой поток кубинцев, живущих за рубежом, которые после продолжительного закрытия авиасообщения решили навестить своих родственников на Острове Свободы. Тем более в канун новогодних праздников. Предписанный карантин по прилете (до получения результатов повторного ПЦР-тестирования, которое проводилось на пятый день после прибытия) не соблюдал практически никто. Вместо этого после длительной разлуки первым делом - горячие объятия с родственниками и друзьями, которых у общительных кубинцев не счесть.

Как итог - антирекорд за антирекордом по числу вновь выявленных случаев коронавируса и количеству активных случаев. На сегодняшний день всего на Кубе выявлено 14188 заболевших, хотя еще 17 декабря это число было меньше почти на треть - 9893. Вполне логично, что эпицентром стал самый густонаселенный город - Гавана. Впрочем, ситуация в других провинциях тоже отнюдь не радужная, карантинные ограничения ужесточаются повсеместно. А с начала года Куба кардинально ограничила число авиарейсов из ряда стран Латинской Америки, а также США. Именно из этих стран прибывало наибольшее число зараженных. Кроме того, теперь для въезда на Остров необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, чего ранее не требовалось.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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