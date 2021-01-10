Гибралтар и Африку собираются соединить подводным тоннелем

Новости

На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров 17:44
В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов 17:00
Олег Иванов покидает "Ахмат" 16:59
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 16:54
Пилоты "Камаз-мастер" заняли весь подиум на седьмом этапе "Дакара" 16:51
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт 16:51
В Швейцарии новобранцы начнут военную подготовку с "удаленки" 16:39
Российские саночники выиграли эстафету на чемпионате Европы 16:29
Референдум в Киргизии признан состоявшимся 16:18
Врач посоветовала эффективные методы борьбы со стрессом 16:15
Финал Кубка России по фигурному катанию может быть перенесен в Москву 16:10
В Москве задержан виновник ДТП с тюбингом 16:05
Опубликовано видео победного финиша российских биатлонистов в Оберхофе 16:00
Жена лежащего в реанимации Грачевского рассказала о его состоянии 15:48
Собянин: Более 10 тысяч москвичей сдали плазму для больных коронавирусом 15:45
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году 15:35
Актер из "Интернов" Сергей Попов подрался с худруком театра 15:28
Двух петербуржцев задержали за попытку сорвать ночной рейд по барам 15:18
Правительство планирует внести в Госдуму в 2021 году 153 законопроекта 15:17
В Москве появилось 500 "умных" перекрестков 15:13
Более 80 процентов японцев выступают против проведения Олимпиады 14:57
В Москве ребенок врезался в дерево на тюбинге 14:55
В ВВО осваивают вертолет-постановщик помех Ми-8МТПР-1 14:50
После пожара в Тюменской области проверят все дома престарелых 14:50
Школы и колледжи Подмосковья выходят с каникул на очное обучение 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 16:44
Рубрика: В мире

Гибралтар и Африку собираются соединить подводным тоннелем

Текст: Константин Волков
Правительства Британии и Марокко изучают возможность строительства подводного тоннеля, который соединит британский эксклав и порт Танжер на африканском побережье, сообщает издание The Arab Weekly.
Морской порт Гибралтара. Фото: Ольга Головко / РИА Новости Морской порт Гибралтара. Фото: Ольга Головко / РИА Новости
Морской порт Гибралтара. Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Протяженность тоннеля составит порядка 28 километров. В настоящее время рассматриваются три варианта. Это может быть уложенный на дно тоннель наподобие тоннеля по дну Ла-Манша, или подвесной подводный мост-тоннель на плавучих или неподвижных опорах.

Что интересно, еще в 2004 году американский архитектор Юджин Цуй, известный экстравагантными проектами в стиле "биологического дизайна", предложил построить плавучий мост, состоящий из сегментов по принципу позвоночника, и часть сегментов опустить под воду, чтобы дать проход судам. Посередине Гибралтарского пролива мост-позвоночник должен опираться на искусственный остров с ветряными и гидротурбинами, коттеджами и яхтенными причалами.

Предполагается, что проект может оказаться выгодным ввиду развития экономических отношений между Лондоном и Рабатом. После выхода из ЕС Британия активизировала развитие отношений с Марокко. В частности, с 1 января вступило в силу соглашение об ассоциации между Марокко и Великобританией, подразумевающее беспрепятственную торговлю после выхода Британии из ЕС (ежегодный торговый оборот двух стран составляет 2,71 миллиарда долларов). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предполагает вскоре посетить Рабат, чтобы поговорить о перспективах сотрудничества, в том числе и про создание тоннеля, проект которого начали обсуждать в 2019 году, сразу после заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве между двумя странами. Вероятно, это может произойти весной 2021 года, поскольку пока авиасообщение между Марокко и Великобританией приостановлено из-за угрозы нового штамма коронавируса, распространяющегося в Соединенном королевстве.

Идея соединить Европу и Африку через Гибралтарский пролив не нова, впервые она появилась в виде оформленного плана еще в 1869 году, однако проблемы с деньгами и сложности в реализации не позволили на тот момент воплотить проект. Затем Испания намеревалась построить тоннель в 1930-х годах, однако в силу ряда причин это сделать снова не удалось.

В 1979 году был создан совместный испано-марокканский комитет для реализации нового проекта стоимостью порядка 8 миллиардов евро. В ходе исследований стали понятны сложности, с которыми могут столкнуться строители. Проект пытались реализовать в течение 40 лет, но в итоге закрыли из-за затопления двух уже построенных участков и трудностей с обслуживанием. Впрочем, испанская сторона, похоже, не утратила надежду окончательно, по крайней мере в 2018 году испанское издание Diario de Cadiz сообщало, что ETH Zurich (Швейцарский федеральный технологический институт) и крупная тоннельная компания Herrenknecht в результате исследований пришли к выводу, что тоннель построить возможно.

Фото: REUTERS/Jon Nazca
Испания и Британия достигли предварительного соглашения по Гибралтару

В частности, еще в 1930-х годах стало ясно, что дно пролива состоит из очень твердых пород, поэтому бурить в нем тоннель слишком сложно (правда, идея все же просверлить тоннель в скале снова выдвигалась не так давно, но для ее осуществления потребуется восемь специализированных бурильных машин, каждая стоимостью более 35 миллионов долларов). Плюс посредине пролива встречаются Африканская и Евразийская тектонические плиты, что создает сейсмическую опасность. Сам разлом заполнен двумя глинистыми каналами, еще больше усложняющими строительство. Дополнительную сложность составляет то, что в районе скалы Гибралтар, где расположен британский эксклав, глубина пролива составляет порядка 900 метров - на такой глубине тоннели еще не строили. В настоящее время самый глубокий подводный тоннель, норвежский Ryfylke, лежит в 291 метре ниже поверхности воды.

Кроме того, тоннель скорее всего будет не только автомобильным, но и железнодорожным. По крайней мере в испано-марроканском проекте рассматривался именно такой вариант. Однако при детальном проектировании возникли сложности - скоростные европейские поезда способны безопасно преодолевать уклон 1,2 градуса, а гибралтарский вариант предусматривал уклон 3 градуса.

Получится ли сделать свой тоннель у Великобритании - вопрос остается открытым. Пока что понятно, что Соединенное Королевство после Brexit намерено вести более самостоятельную политику, пытаясь вернуть британское влияние в мире. А поскольку Африка, согласно прогнозам, станет одним из самых быстроразвивающихся регионов мира в ближайшие десятилетия, интерес Лондона к развитию систем коммуникации с Черным континентом вполне обоснован. И Марокко, стремясь к установлению всеобъемлющего стратегического партнерства с Британией, может стать одной из опорных зон расширения влияния Лондона в Африке.

В мире Европа Великобритания В мире Африка Марокко

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили предстоящие в Москве переговоры по Карабаху
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
В России начал действовать новый штраф для автомобилистов
Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V"
Что предвещает инаугурация в режиме ЧС для президентства Джозефа Байдена
Почему в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с COVID-19 в Европе