Гибралтар и Африку собираются соединить подводным тоннелем

Правительства Британии и Марокко изучают возможность строительства подводного тоннеля, который соединит британский эксклав и порт Танжер на африканском побережье, сообщает издание The Arab Weekly.

Протяженность тоннеля составит порядка 28 километров. В настоящее время рассматриваются три варианта. Это может быть уложенный на дно тоннель наподобие тоннеля по дну Ла-Манша, или подвесной подводный мост-тоннель на плавучих или неподвижных опорах.

Что интересно, еще в 2004 году американский архитектор Юджин Цуй, известный экстравагантными проектами в стиле "биологического дизайна", предложил построить плавучий мост, состоящий из сегментов по принципу позвоночника, и часть сегментов опустить под воду, чтобы дать проход судам. Посередине Гибралтарского пролива мост-позвоночник должен опираться на искусственный остров с ветряными и гидротурбинами, коттеджами и яхтенными причалами.

Предполагается, что проект может оказаться выгодным ввиду развития экономических отношений между Лондоном и Рабатом. После выхода из ЕС Британия активизировала развитие отношений с Марокко. В частности, с 1 января вступило в силу соглашение об ассоциации между Марокко и Великобританией, подразумевающее беспрепятственную торговлю после выхода Британии из ЕС (ежегодный торговый оборот двух стран составляет 2,71 миллиарда долларов). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предполагает вскоре посетить Рабат, чтобы поговорить о перспективах сотрудничества, в том числе и про создание тоннеля, проект которого начали обсуждать в 2019 году, сразу после заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве между двумя странами. Вероятно, это может произойти весной 2021 года, поскольку пока авиасообщение между Марокко и Великобританией приостановлено из-за угрозы нового штамма коронавируса, распространяющегося в Соединенном королевстве.

Идея соединить Европу и Африку через Гибралтарский пролив не нова, впервые она появилась в виде оформленного плана еще в 1869 году, однако проблемы с деньгами и сложности в реализации не позволили на тот момент воплотить проект. Затем Испания намеревалась построить тоннель в 1930-х годах, однако в силу ряда причин это сделать снова не удалось.

В 1979 году был создан совместный испано-марокканский комитет для реализации нового проекта стоимостью порядка 8 миллиардов евро. В ходе исследований стали понятны сложности, с которыми могут столкнуться строители. Проект пытались реализовать в течение 40 лет, но в итоге закрыли из-за затопления двух уже построенных участков и трудностей с обслуживанием. Впрочем, испанская сторона, похоже, не утратила надежду окончательно, по крайней мере в 2018 году испанское издание Diario de Cadiz сообщало, что ETH Zurich (Швейцарский федеральный технологический институт) и крупная тоннельная компания Herrenknecht в результате исследований пришли к выводу, что тоннель построить возможно.

В частности, еще в 1930-х годах стало ясно, что дно пролива состоит из очень твердых пород, поэтому бурить в нем тоннель слишком сложно (правда, идея все же просверлить тоннель в скале снова выдвигалась не так давно, но для ее осуществления потребуется восемь специализированных бурильных машин, каждая стоимостью более 35 миллионов долларов). Плюс посредине пролива встречаются Африканская и Евразийская тектонические плиты, что создает сейсмическую опасность. Сам разлом заполнен двумя глинистыми каналами, еще больше усложняющими строительство. Дополнительную сложность составляет то, что в районе скалы Гибралтар, где расположен британский эксклав, глубина пролива составляет порядка 900 метров - на такой глубине тоннели еще не строили. В настоящее время самый глубокий подводный тоннель, норвежский Ryfylke, лежит в 291 метре ниже поверхности воды.

Кроме того, тоннель скорее всего будет не только автомобильным, но и железнодорожным. По крайней мере в испано-марроканском проекте рассматривался именно такой вариант. Однако при детальном проектировании возникли сложности - скоростные европейские поезда способны безопасно преодолевать уклон 1,2 градуса, а гибралтарский вариант предусматривал уклон 3 градуса.

Получится ли сделать свой тоннель у Великобритании - вопрос остается открытым. Пока что понятно, что Соединенное Королевство после Brexit намерено вести более самостоятельную политику, пытаясь вернуть британское влияние в мире. А поскольку Африка, согласно прогнозам, станет одним из самых быстроразвивающихся регионов мира в ближайшие десятилетия, интерес Лондона к развитию систем коммуникации с Черным континентом вполне обоснован. И Марокко, стремясь к установлению всеобъемлющего стратегического партнерства с Британией, может стать одной из опорных зон расширения влияния Лондона в Африке.