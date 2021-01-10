Иран разрабатывает собственные вакцины от коронавируса

С начала пандемии в Иране коронавирусной инфекцией заразились 1 280 438 человек, число летальных исходов от COVID-19 составляет более 56 100 случаев. За сутки в Исламской Республике выявляется в среднем около 6 тысяч новых случаев заражения. В начале года был выявлен первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19 у иранца, который вернулся из поездки в Великобританию.

Во многих крупных городах Ирана, включая Тегеран, действует запрет на передвижение в пределах города с 21:00 до 04:00, сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах и закрытых помещениях. Все учебные заведения столицы страны переведены на дистанционное обучение, которое продлится до конца года по иранскому календарю - истекает 19 марта.

На этом фоне власти Ирана активно продолжают заниматься разработкой собственных вакцин от коронавируса. Первая такая вакцина "Ково-Иран" уже была введена нескольким добровольцам. В Тегеране рассчитывают, что к весне будет окончательно решен вопрос с созданием национальной вакцины. При этом по личному указанию духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи введен запрет на импорт в Исламскую Республику вакцин от COVID-19 из США и Великобритании. Хаменеи считает, что к эффективности подобных вакцин нет доверия, учитывая высокую статистику смертности от COVID-19 в этих странах.