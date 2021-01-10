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10.01.2021 21:07
Рубрика: Спорт

Пронеслась вихрем

Иванова стала семикратной чемпионкой Европы
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Россиянка Татьяна Иванова стала победительницей чемпионата Европы по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.

Для Ивановой, которая является серебряной медалисткой Олимпиады и чемпионкой мира, это "золото" стало седьмым на континентальных первенствах. Ранее она четыре раза побеждала в индивидуальных стартах и дважды в эстафетах.

Фото: AP Photo/Matthias Schrader
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На турнире в Сигулде россиянка по итогам двух попыток показала время 1 минута 23,594 секунды, опередив немку Натали Гайзенбергер (+0,052 секунды) и соотечественницу, дочку нашего успешного саночника Альберта Демченко - Викторию Демченко (+0,161).

Сборная России вправе была рассчитывать на пьедестал и в мужском индивидуальном заезде, который состоялся накануне. Однако один из лидеров команды, двукратный чемпион мира по санному спорту 2020 года Роман Репилов не смог побороться за награды из-за травмы спины, полученной на тренировке перед началом соревнований.

В итоге Репилов показал только седьмой результат. Победителю немцу Феликсу Лоху, который преодолел дистанцию за 1 минуту 35,884 секунды, россиянин уступил 0,419 секунды. Второе место занял еще один представитель Германии Йоханнес Людвиг (+0,220), тройку сильнейших замкнул итальянец Доминик Фишналлер (+0,287). Лучшим из россиян стал титулованный Семен Павличенко. Двукратный чемпион мира в командных соревнованиях, пятикратный чемпион Европы и единственный четырехкратный чемпион континента в одиночных соревнованиях показал пятое время, проиграв победителю 0,371 секунды.

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