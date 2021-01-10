Половина обещанных выставок в прошлом году так и не открылась. А часть открывшихся закрылась буквально через день. Сразу несколько выставок перекочевали в планы нового года. К ним добавилось несколько многообещающих международных межмузейных проектов - первые ласточки постпандемийной эры.

Роберт Фальк. Новая Третьяковка. До 23 мая

Настолько масштабной музейной ретроспективы Роберта Фалька (1886-1958), пожалуй, еще не было. На выставке - более 250 графических и живописных работ разных лет из Третьяковской галереи, музейных и частных собраний России и Армении. Фальк, наряду с Фонвизиным и Фаворским, был знаковой фигурой для тех, кто искал свой путь в искусстве не на проторенных путях соцреализма. Он оказался связующим звеном между мастерами "Бубнового валета", авангарда и художниками оттепели, между живописью Франции и России, между старыми мастерами и современным искусством. Его modus vivendi, замкнутый, скромный, аскетичный, для которого искусство было и смыслом, и целью, послужил той моделью жизни художника, который "сам свой высший суд". Фальк стал одним из самых авторитетных художников и оказал огромное влияние на художников даже 1970-1980-х.

"Билл Виола. Путешествие души". ГМИИ им. Пушкина. Март - июнь

Билл Виола соединил страстный интерес к искусству Возрождения с увлечением новыми цифровыми технологиями. Этот пионер видеоарта готов соперничать с самим Микеланджело. В 2019 году на выставке в Королевской академии Лондона видеоинсталляции Билла Виолы встречались с рисунками Микеланджело и мраморным тондо "Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем" из собрания Академии.

В России его видеоинсталляция "Море безмолвия" приобретена для Эрмитажа, где она показывалась на выставке в 2014 году. А первый раз в России работа Билла Виолы "Встреча" появилась на первой Московской биеннале современного искусства в 2005 году, как раз в залах ГМИИ им. Пушкина. На нынешней выставке "Билл Виола. Путешествие души" впервые здепокажут видеоинсталляции "Огненная женщина" (2005), "Квинтет изумленных" (2000) и четыре работы из серии "Мученики" (2014). Лучшего героя для направления "Пушкинский XXI" трудно сыскать.

Несколько международных проектов - первые ласточки постпандемийной эры

"Альбрехт Дюрер. Шедевры Гравюры". Исторический музей. Март - июнь

Российско-итальянский проект откроется в Историческом музее, который в этом году отмечает 150 лет со дня основания. Выставка гравюр Альбрехта Дюрера из коллекции Городских музеев Брешии станет первой в международном проекте ГИМа с итальянскими музеями. Он так и называется - "Сокровища музеев Италии в Историческом музее" и рассчитан на несколько лет. Среди 146 гравюр Дюрера, которые будут показаны на выставке, пять - из собрания Исторического музея. Знаменитые листы из серии "Апокалипсис", "Меланхолия", "Адам и Ева" - сегодня эти гравюры Дюрера воспринимаются, словно актуальный коммент из поста в Instagram.

Алексей Венецианов. Инженерный корпус Третьяковской галереи. Сентябрь

Более 170 живописных и графических работ из собраний ГТГ, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Русского музея, Эрмитажа, музея-заповедника "Павловск", музея Константиновского дворца, Тверской картинной галереи и других музеев России напомнят о замечательном мастере. Алексей Венецианов, землемер, который стал русским барином. Он открыл крестьянскую тему для отечественной живописи, щедро внеся в сюжеты сельской жизни созерцательность и мечтательность романтического толка. Одержимый идеей воспитания молодых талантов из народа, он создал собственную художественную школу. На выставке можно будет увидеть работы его учеников, в частности, А.В. Тыранова, А.А. Алексеева, Ф.М. Славянского, Г.В. Сороки...

"Монпарнаски". ГМИИ им. А.С. Пушкина. Лето - осень

Показ художников "Парижской школы" - одна из прекрасных традиций Пушкинского музея. Новая выставка представит прежде всего наследие художниц, работавших на Монпарасе, среди которых скульптор Хуана Мюллер и грузинская княжна Вера Пагава, которая будет представлять Францию на Венецианской биеннале 1966 года, Вера Рохлина - ученица Ильи Машкова и Александры Экстер, дочь португальских дипломатов Мария Элена Виейра да Силва, которая стала французской художницей, Эрмина Давид - правнучка Жака-Луи Давида, наши Соня Делоне и Мария Маревна, Мария Бланшар и Мари Лорансен... Скорее всего, тут будет два выставочных сюжета: женщины как музы и отношения художниц с Музой, то есть их собственное творчество, заслуживающее внимания не только историков искусства.

Михаил Врубель. Третьяковская галерея. Ноябрь

Три этажа Новой Третьяковки, более 300 произведений Михаила Врубеля (1856-1910) из 14 российских и зарубежных музеев, в том числе 100 работ из Русского музея, - таков размах ретроспективы Врубеля. Она обещает стать мегапроектом года. Как говорят кураторы, их цель - понять, что в творчестве мастера "закономерно" и поддается объяснению с позиций искусства его времени, а что, по словам Александра Блока, "похищено у вечности". Жизнь Врубеля похожа на увлекательный и трагический роман, его можно назвать "идеальным художником", чей корпус творений является, по сути, одним совершенным произведением. На выставке представлены его живопись, графика, панно и скульптура, майолика и фотографии, театральные костюмы...