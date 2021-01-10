Новости

Российские тесты на COVID-19 "распознают" и британский штамм 22:07
Анна Попова назвала профессии, больше других подверженные COVID-19 22:04
Трамп призывает республиканцев помешать процедуре импичмента 21:39
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент 21:22
Аэропорт Краснодара восстановил работу после сильного снегопада 21:15
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 79 военнослужащих 21:03
Наблюдатели МПА СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Киргизии 20:48
Президент Турции отказался от мессенджера WhatsApp 20:13
Новый штамм COVID-19 выявили в Японии 20:05
Большунов прокомментировал победу на "Тур де Ски" 18:55
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом 18:48
Названа причина пожара в тюменском доме престарелых 18:35
Большунов выиграл "Тур де Ски" второй раз подряд 18:29
В Краснодаре из-за снегопада обрушилась крыша спорткомплекса 18:25
В КБР четырех женщин задержали за мошенничество 120 млн рублей 18:17
Глава НАО сдал положительный тест на коронавирус 18:10
На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров 17:44
В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов 17:00
Олег Иванов покидает "Ахмат" 16:59
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 16:54
Пилоты "Камаз-мастер" заняли весь подиум на седьмом этапе "Дакара" 16:51
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт 16:51
В Швейцарии новобранцы начнут военную подготовку с "удаленки" 16:39
Российские саночники выиграли эстафету на чемпионате Европы 16:29
Референдум в Киргизии признан состоявшимся 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 21:59
Рубрика: Культура

Иди и смотри

Музейные блокбастеры нового года
Текст: Иван Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Половина обещанных выставок в прошлом году так и не открылась. А часть открывшихся закрылась буквально через день. Сразу несколько выставок перекочевали в планы нового года. К ним добавилось несколько многообещающих международных межмузейных проектов - первые ласточки постпандемийной эры.
На выставке Роберта Фалька в Новой Третьяковке представлено более 250 его работ. Фото: Александр Корольков/ РГ На выставке Роберта Фалька в Новой Третьяковке представлено более 250 его работ. Фото: Александр Корольков/ РГ
На выставке Роберта Фалька в Новой Третьяковке представлено более 250 его работ. Фото: Александр Корольков/ РГ

Роберт Фальк. Новая Третьяковка. До 23 мая

Фото: Олеся Курпяева/РГ
В "Новом Иерусалиме" открылась выставка нидерландской живописи

Настолько масштабной музейной ретроспективы Роберта Фалька (1886-1958), пожалуй, еще не было. На выставке - более 250 графических и живописных работ разных лет из Третьяковской галереи, музейных и частных собраний России и Армении. Фальк, наряду с Фонвизиным и Фаворским, был знаковой фигурой для тех, кто искал свой путь в искусстве не на проторенных путях соцреализма. Он оказался связующим звеном между мастерами "Бубнового валета", авангарда и художниками оттепели, между живописью Франции и России, между старыми мастерами и современным искусством. Его modus vivendi, замкнутый, скромный, аскетичный, для которого искусство было и смыслом, и целью, послужил той моделью жизни художника, который "сам свой высший суд". Фальк стал одним из самых авторитетных художников и оказал огромное влияние на художников даже 1970-1980-х.

"Билл Виола. Путешествие души". ГМИИ им. Пушкина. Март - июнь

Билл Виола соединил страстный интерес к искусству Возрождения с увлечением новыми цифровыми технологиями. Этот пионер видеоарта готов соперничать с самим Микеланджело. В 2019 году на выставке в Королевской академии Лондона видеоинсталляции Билла Виолы встречались с рисунками Микеланджело и мраморным тондо "Мадонна с младенцем и юным Иоанном Крестителем" из собрания Академии.

В России его видеоинсталляция "Море безмолвия" приобретена для Эрмитажа, где она показывалась на выставке в 2014 году. А первый раз в России работа Билла Виолы "Встреча" появилась на первой Московской биеннале современного искусства в 2005 году, как раз в залах ГМИИ им. Пушкина. На нынешней выставке "Билл Виола. Путешествие души" впервые здепокажут видеоинсталляции "Огненная женщина" (2005), "Квинтет изумленных" (2000) и четыре работы из серии "Мученики" (2014). Лучшего героя для направления "Пушкинский XXI" трудно сыскать.

Несколько международных проектов - первые ласточки постпандемийной эры

"Альбрехт Дюрер. Шедевры Гравюры". Исторический музей. Март - июнь

Российско-итальянский проект откроется в Историческом музее, который в этом году отмечает 150 лет со дня основания. Выставка гравюр Альбрехта Дюрера из коллекции Городских музеев Брешии станет первой в международном проекте ГИМа с итальянскими музеями. Он так и называется - "Сокровища музеев Италии в Историческом музее" и рассчитан на несколько лет. Среди 146 гравюр Дюрера, которые будут показаны на выставке, пять - из собрания Исторического музея. Знаменитые листы из серии "Апокалипсис", "Меланхолия", "Адам и Ева" - сегодня эти гравюры Дюрера воспринимаются, словно актуальный коммент из поста в Instagram.

Алексей Венецианов. Инженерный корпус Третьяковской галереи. Сентябрь

Более 170 живописных и графических работ из собраний ГТГ, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Русского музея, Эрмитажа, музея-заповедника "Павловск", музея Константиновского дворца, Тверской картинной галереи и других музеев России напомнят о замечательном мастере. Алексей Венецианов, землемер, который стал русским барином. Он открыл крестьянскую тему для отечественной живописи, щедро внеся в сюжеты сельской жизни созерцательность и мечтательность романтического толка. Одержимый идеей воспитания молодых талантов из народа, он создал собственную художественную школу. На выставке можно будет увидеть работы его учеников, в частности, А.В. Тыранова, А.А. Алексеева, Ф.М. Славянского, Г.В. Сороки...

"Монпарнаски". ГМИИ им. А.С. Пушкина. Лето - осень

Показ художников "Парижской школы" - одна из прекрасных традиций Пушкинского музея. Новая выставка представит прежде всего наследие художниц, работавших на Монпарасе, среди которых скульптор Хуана Мюллер и грузинская княжна Вера Пагава, которая будет представлять Францию на Венецианской биеннале 1966 года, Вера Рохлина - ученица Ильи Машкова и Александры Экстер, дочь португальских дипломатов Мария Элена Виейра да Силва, которая стала французской художницей, Эрмина Давид - правнучка Жака-Луи Давида, наши Соня Делоне и Мария Маревна, Мария Бланшар и Мари Лорансен... Скорее всего, тут будет два выставочных сюжета: женщины как музы и отношения художниц с Музой, то есть их собственное творчество, заслуживающее внимания не только историков искусства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В музеях Москвы в 2020 году из-за пандемии было вдвое меньше посетителей

Михаил Врубель. Третьяковская галерея. Ноябрь

Три этажа Новой Третьяковки, более 300 произведений Михаила Врубеля (1856-1910) из 14 российских и зарубежных музеев, в том числе 100 работ из Русского музея, - таков размах ретроспективы Врубеля. Она обещает стать мегапроектом года. Как говорят кураторы, их цель - понять, что в творчестве мастера "закономерно" и поддается объяснению с позиций искусства его времени, а что, по словам Александра Блока, "похищено у вечности". Жизнь Врубеля похожа на увлекательный и трагический роман, его можно назвать "идеальным художником", чей корпус творений является, по сути, одним совершенным произведением. На выставке представлены его живопись, графика, панно и скульптура, майолика и фотографии, театральные костюмы...

Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Живопись Гид-парк

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
Путин провел совещание по Карабаху
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
Отечественные музейные блокбастеры 2021 года
Главные гастроли и рок-премьеры 2021 года