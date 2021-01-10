За отсутствие техосмотра с 1 марта будут штрафовать
Штраф за отсутствие диагностической карты составит 2 тысячи рублей. Это не значит, что ее надо возить с собой. Карта будет электронной. Она должна быть оформлена в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО. На бумаге она будет выдаваться по желанию автовладельца. Если на конкретный автомобиль ее не окажется, то водителя или собственника машины оштрафуют.
На техосмотре сделают две фотографии с указанием координат места съемки и времени: перед началом диагностики и по завершении процесса. Координаты места съемки автомобиля должны соответствовать координатам пункта ТО, которые указаны в реестре операторов техосмотра.
Фотографии будут загружаться в ЕАИСТО. Без загрузки первого фото нельзя начать оформлять диагностическую карту. Без загрузки второго - завершить ее оформление. Разница во времени между первой и второй фотографиями в пять минут покажет, что автомобиль диагностику не проходил. Это повод для Госавтоинспекции аннулировать диагностическую карту. Эксперту, оформившему такую карту, будет грозить дисквалификация.
Техосмотр автобусов с 1 марта будет проводиться при участии сотрудника Госавтоинспекции. Автобусы будут проверять по предварительной записи в соответствии с графиком, составленным оператором ТО и согласованным с начальником регионального ГИБДД.
Техническое состояние проверяет эксперт и заносит результаты в сформированную им в ЕАИСТО диагностическую карту. Инспектор ГИБДД проверяет результаты и также подписывает диагностическую картуусиленной квалифицированной электронной подписью.
Меняются правила приема безналичных платежей
Снижение произойдет в два этапа: с 1 марта возникнет обязанность приема безналичных платежей у торгово-сервисных предприятий с выручкой свыше 30 млн руб. за предыдущий год, с 1 июля - у предприятий с оборотом 20 млн руб. Эти требования распространяются как на обычные, так и на интернет-магазины.
Закон устанавливает обязанность приема только "национальных платежных инструментов" (карт "Мир"), но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт.
Помимо этого, отмечает Банк России, с 1 ноября 2021 года оплату картой "Мир" должны будут ввести все онлайн-агрегаторы.
С начала этого года не только 12 крупнейших (системно значимых) банков, но и все банки с универсальной лицензией должны предоставлять клиентам возможность делать межбанковские переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Они бесплатны в пределах 100 тыс. руб. в месяц, комиссии за переводы на более крупные суммы ограничены 0,5%, но не более 1500 рублей. Идентификатором переводов в СБП выступает номер телефона.
С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны обеспечить клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через СБП. Крупнейшие торговые сети и интернет-магазины уже настроили такую оплату. Для покупателей сканирование QR-кодов удобно при покупках в интернете: не надо вводить данные карты, исключается риск их последующей утечки. Для торговых точек издержки на прием оплаты через СБП в два-три раза ниже комиссий за прием карт.
Утвержден список софта для гаджетов
Перечень был составлен Минцифрой на основе рейтинга популярности, сформированного по данным от разработчиков и независимым аудиторским заключениям. Перечни различаются в зависимости от вида устройства. Так, для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для предустановки, для компьютеров одно ("Мой офис"), для Smart Tv - 11. Список программ будет обновляться ежегодно в августе.
Обязательная предустановка стартует с 1 апреля 2021 года - государство пошло навстречу разработчикам и перенесло срок вступления закона о предустановке российского софта на 3 месяца, чтобы те успели подготовиться.
Всего предлагается три способа - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.
Заработают "цифровые песочницы"
Для этого будут запущены экспериментальные правовые режимы (ЭПР) - их еще называют "регуляторными", или "цифровыми песочницами" - за аналогию с детской игрой. Такие режимы позволят государству, производителям технологий и гражданам "поупражняться" на законодательном уровне.
Сейчас в России, например, нельзя полноценно использовать телемедицину - запрещены дистанционные осмотры и постановка диагноза. Другие административные барьеры тормозят развитие беспилотников и использование больших данных. "Цифровые песочницы" позволят эти барьеры временно устранить и проверить, как новые технологии реализуются на практике, не нарушают ли они права граждан.
Для запуска закона Минэкономразвития внесло изменения в законы о здоровье, образовании, транспорте, банковской деятельности. Всего разработано и принято 17 подзаконных актов.
С 28 января 2021 года появится возможность запустить процедуру установления экспериментальных правовых режимов, пояснили в пресс-службе министерства. Первыми станут 7 проектов, отобранных министерством и другими органами власти: сервис коммерческого использования беспилотных такси, проект по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных большегрузных дронов, проект дистанционного заключения договоров связи, сервис поддержки принятия врачебных решений на базе технологий искусственного интеллекта, сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест коммерческой деятельности на основе больших данных, проект по использованию обезличенных медицинских данных для улучшения анализа эффективности лекарственной терапии.
"Мы считаем, что все вышеупомянутые проекты имеют шансы на успех. Будет правильным сказать, что уникальный механизм ЭПР позволит ускорить вывод новых технологий на рынок, повысить уровень комфортности предоставления услуг населению, а также конкурировать с высокотехнологичными странами, опыт которых показывает успешность таких экспериментов", - отметили в ведомстве.
После вступления закона в силу любая компания, соответствующая базовым требованиям, сможет подать заявку в Минэкономразвития на установление ЭПР.
Что еще вступает в силу в 2021 году
Квартплата подрастет в июле
Новые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги утверждены правительством на 2021 год для каждого региона. Выше этого процента платежи подняться не должны. Подорожать коммунальные услуги могут только с июля - на первое полугодие индексы по всем регионам равны нулю. В среднем плата за коммунальные услуги летом вырастет примерно на 4%. Самое ощутимое подорожание будет в Чечне (6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Минимальное повышение планируется в Мурманской области (3,2%). Стоит учитывать, что это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что один тариф может подрасти существеннее, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.
Рестораторов ждут новые штрафы
Рестораторов, которые не соблюдают ограничения, введенные для никотинсодержащей продукции, в том числе кальянов, ждут штрафы. Могут наказать и за рекламу кальянов. С 28 января вводится ответственность за нарушение требований в отношении никотинсодержащей продукции и использования кальянов. В том числе проверяющие органы могут наложить штрафы за нарушение запрета на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в установленных местах; несоблюдение требований по оснащению таких мест, за спонсорство и рекламу никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов.
"За несоблюдение требований к оборудованию помещений будет грозить штраф для организаций в размере 50-80 тысяч рублей и до 30 тысяч для должностных лиц. За рекламу курения, а также демонстрацию курения детям и взрослым будет грозить штраф для организаций в размере 80-200 тысяч рублей и до 50 тысяч для должностных лиц", - пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Введены электронные трудовые книжки
С 1 января 2021 года работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию стал возможностью, но не обязанностью. Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения на информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
Главный плюс электронных трудовых книжек - они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали. Тем, кто восстанавливал стаж, раньше приходилось изрядно помучиться. А зачастую это оказывалось просто невозможно сделать, если, например, организация ликвидировалась.
Разрешено охотиться с луком
Новые правила охоты, вступившие в силу в январе, разрешают использование луков и арбалетов. Раньше такое бесшумное оружие было под запретом. Еще один блок касается правил охоты в темное время суток. С одной стороны, можно будет использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров. Но при этом самим охотникам надо будет облачиться в одежду со светоотражающими элементами. Это делается для уменьшения вероятности случайного ранения кого-либо из участников.
Кроме того, теперь запрещено применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь. Исключение: любительская и спортивная охота на рябчика, тетерева и глухаря. Но при этом установлены ограничения по срокам охоты и видам боеприпасов. Установлены и новые ограничения максимальных калибров оружия при охоте на разные виды животных. Так, стрелять в зайца, дикого кролика, белку, горностая и еще некоторых животных патронами более 5,7 мм калибра теперь нельзя. Для охоты на сурков, бобров, барсука, росомаху, рысь предельный калибр - 8 мм.
Россияне старше 45 лет получат уведомления о будущих пенсиях
Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии. "Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - уточнили в минтруда. - Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости". Кроме того, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.
В уведомлениях ПФР сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений. "Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, - отметил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. - Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы".
По полису ОМС можно получить больше медицинских услуг
В 2021 году бесплатную специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить без направления лечащего врача, достаточно будет полиса обязательного медицинского страхования. Доступней стала паллиативная медицинская помощь, в том числе та, которая предоставляется на дому, расширены возможности диспансеризации, а онкологические диагнозы можно будет перепроверять. Все это предусмотрено новой программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2021 год. Пациент теперь вправе выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который может обратиться самостоятельно. Направление из поликлиники не обязательно, рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Также увеличен объем паллиативной амбулаторной медпомощи, в том числе в рамках патронажа на дому, а это значит, что количество посещений медработником таких больных увеличится.
Подготовили Алексей Дуэль, Ольга Игнатова, Елена Манукиян, Марина Трубилина
Экзамен на права будут принимать по-новому
Будет отменен один экзамен - проверка первоначальных навыков управления. То есть так называемой "площадки" на экзамене в ГИБДД больше не будет. Но ее элементы войдут в практический экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку, только в реальных, "боевых" условиях.
Впрочем, площадка сохранится для мотоциклов и мопедов, потому что для них экзамена в городе не предусмотрено вовсе. А также для грузовиков и автобусов, потому что для проверки некоторых навыков в городе не найти такого свободного пространства.
На практическом экзамене будет проверяться умение кандидата в водители двигаться с максимальной разрешенной скоростью. И это тоже важно, чтобы выпущенный потом на дорогу с правами водитель не полз в крайнем левом ряду, создавая помехи и аварийные ситуации.
Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Таким образом, заранее экзаменационный маршрут известен не будет. Это исключит заучивание его наизусть и натаскивание на него кандидатов в водители.
Меняется система оценки практического экзамена. В грубые нарушения, из-за которых проверка тут же прекращается, а кандидат в водители отправляется доучиваться с оценкой "не сдал", добавлены непристегнутый ремень безопасности и пользование телефоном. Зато невыполнение задания экзаменатора перестанет считаться грубой ошибкой. Может человек не услышать, что ему говорят, но только один раз.
Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортом в условиях дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.
В экзаменационных машинах смогут находиться, помимо инспектора и кандидата в водители, представитель автошколы и другие кандидаты. Представителя автошколы допустили потому, что как правило, экзамен принимается на автомобилях автошкол. Ни у кандидата в водители, ни у инспектора никаких прав на этот автомобиль нет. Если что-нибудь произойдет, то встанет вопрос, кто и перед кем за что отвечает.
Вводится процедура аннулирования результатов экзаменов. Экзамен будет аннулирован, если кандидат его оспорит, и нарушения в ходе его проведения будут выявлены. Тогда будет назначен повторный экзамен. Если иностранный гражданин решит обменять свое водительское удостоверение на российское и выяснится, что в своем государстве он прав не получал, результаты экзамена также будут аннулированы.
Также вводится процедура аннулирования и водительских удостоверений. Одно из оснований для этого - смерть владельца водительского удостоверения. Соответствующая информация в базу данных Госавтоинспекции будет внесена в течение 10 рабочих дней, в том числе в автоматизированном режиме.