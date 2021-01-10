Чтобы стать полноценным водителем, выпускнику автошколы недостаточно сдать экзамен и получить права. Это только первый необходимый шаг, открывающий доступ на полноценную дорогу. Понять, кто ас от Бога, а кому лучше передвигаться пешком, не всегда просто. Для того чтобы исключить ошибки и субъективную оценку инспектора, правила сдачи этого экзамена постоянно совершенствуют. Этой весной на дорогах появятся первые водители, подтвердившие свое право руля по новым стандартам. Фото: РИА Новости