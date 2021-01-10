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10.01.2021 23:19
Рубрика: Общество

Консультации с ВОЗ по применению вакцины "Спутник V" пройдут в конце января

Текст: Андрей Васильев

В воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что консультации с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по применению вакцины "Спутник V" пройдут в двадцатых числах января.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Они состоятся в режиме онлайн. Стало известно, что речь идет о разрешении на использование препарата при чрезвычайных обстоятельствах. Напомним, что российская вакцина "Спутник V", разработанная в Центре имени Гамалеи, стала первой в России и мире вакциной от коронавируса и была зарегистрирована 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4 процента, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев заболевания COVID-19 достигла 100 процентов.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов дал понять, что включение "Спутника V" в список вакцин для применения при чрезвычайных обстоятельствах упрощает регистрацию препарата в зарубежных странах и открывает возможности для поставок вакцины в рамках международных лекарственных программ под эгидой ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО. При этом оценка ВОЗ позволит закупать вакцину различным международным организациям.

Общество Наука Вакцинация от коронавируса

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