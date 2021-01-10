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10.01.2021 21:09
Рубрика: Спорт

Месси в ударе

Аргентинец продолжает штамповать рекорды
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
В прошедшие выходные в Европе прошли очередные матчи в ведущих национальных футбольных первенствах. Одним из главных героев игрового уик-энда стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Лионель Месси не очень удачно начал сезон, но в последнее время набрал приличную форму. Фото: REUTERS Лионель Месси не очень удачно начал сезон, но в последнее время набрал приличную форму. Фото: REUTERS
Лионель Месси не очень удачно начал сезон, но в последнее время набрал приличную форму. Фото: REUTERS

Аргентинец помог "сине-гранатовым" разгромить на выезде "Гранаду" в чемпионате Испании (4:0), оформив дубль. Второй гол стал для Лионеля 11-м в нынешнем сезоне, благодаря чему он вышел в лидеры в споре бомбардиров. Капитан "Барселоны" обошел Жерара Морено из "Вильярреала" (10 мячей), а также форвардов "Атлетико" и "Сельты" Луиса Суареса и Яго Аспаса (по девять точных ударов) соответственно.

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Месси стал первым игроком в истории Примеры, забившим по 10 мячей в 15 сезонах турнира подряд. Кроме того, аргентинец в 48-й раз в карьере отличился со штрафного на клубном уровне. По этому показателю Лионель обошел своего вечного конкурента Криштиану Роналду (47 голов). К слову, лишь Месси и Роналду с 2005 года ежегодно забивают в топ-5 лиг Европы.

- Нам нужен Месси из-за его важности, эффективности, чтобы бороться за трофеи. Он изо всех сил старается помочь команде. В последнее время у него все хорошо. Как и всем ребятам, ему было непросто на старте сезона, но сейчас все в порядке. Месси - победитель и лучший в истории, - уверен главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

Благодаря победе "Барселона" поднялась на третье место с 34 очками. Отставание от идущего на второй строчке "Реала" сократилось до трех баллов.

Месси первый игрок в истории чемпионата Испании, забивший по 10 мячей в 15 сезонах подряд

Мадридцы неожиданно оступились на выезде против одного из аутсайдеров Примеры - "Осасуны" (0:0). Этот матч мог и вовсе не состояться ввиду сильного снегопада. Достаточно сказать, что "Реал" вылетел в Памплону с четырехчасовым опозданием из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Хозяевам встречи пришлось нанять дополнительных сотрудников на случай уборки поля от снега, но состояние газона все равно оставляло желать лучшего.

Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
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- Матч нужно было отменить. В таких условиях невозможно играть в футбол. У нас почти ничего не получилось, однако я не могу предъявить претензии ребятам. Мы вернемся в Мадрид и будем готовиться к следующим встречам, - отметил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Еще жестче выступил голкипер "королевского клуба" и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа. "Жаль, что руководство Примеры так поступило с нами. Все же футболисты - люди, а не марионетки", - сказал Куртуа.

Тем временем очередную победу в матче чемпионата Италии одержал лидер турнира "Милан". Команда Стефано Пиоли обыграла "Торино" со счетом 2:0 и оторвалась от "Интера" на четыре очка.

Тем временем

Роналду и Месси соперничают не только на поле, но и в интернете. Так, на неделе стало известно, что португалец является лидером среди футболистов по количеству подписчиков в социальных сетях. В общей сложности на страницы Криштиану подписано 465 миллионов человек. На втором месте в списке идет Месси - 265 миллионов, на третьем - Неймар (254 миллиона). В топ-10 также попали Хамес Родригес (96 миллионов), Гарет Бэйл (88), Серхио Рамос (83), Златан Ибрагимович (79), Месут Озил (78), Марсело (77) и Луис Суарес (73).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лионель Месси

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