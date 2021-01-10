Логинов выйдет на старт смешанной эстафеты, несмотря на смерть отца

В воскресенье на этапе Кубка мира в Оберхофе проходит смешанная эстафета. В составе сборной России выступит лидер команды Александр Логинов.

Как стало известно, у него в семье произошла трагедия - умер отец. Об этом в прямом эфире "Матч ТВ" рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

"У Логинова сейчас в семье трагедия, мы можем ему только спасибо сказать, что выходит на старты и делает то, что может. Он сильно переживает. Он не успел потренироваться. У него отец умер. Саша бежит ходом слабее, чем мы ожидаем, но так случилось, что не получилось нормально подготовиться к этапу", - сказал он.

Тренер добавил, что его не хотели ставить на эстафету, но сам спортсмен выразил желание стартовать.