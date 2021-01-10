Меняются правила разведения пчел

В июле 2021 года вступит в силу закон о пчеловодстве. Он обязывает аграриев заранее оповещать пчеловодов о том, что будет проводиться обработка полей пестицидами и агрохимикатами. Это позволит предотвратить массовое отравление пчел.

Информировать о готовящемся использовании пестицидов и агрохимикатов предстоит пчеловодов, которые работают на расстоянии до 7 км от границ обрабатываемых земельных участков. Это нужно будет делать через СМИ не позднее чем за три дня до обработки. Также нужно указывать срок, на который владельцам пасек предстоит изолировать пчел в ульях.

Закон запрещает применение для лечения пчел лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России. На каждую пасеку должен оформляться ветеринарно-санитарный паспорт. Аграрии признаются собственниками произведенной ими продукции пчеловодства, продукция пчеловодства, пчелы и объекты пчеловодческой инфраструктуры - объектами гражданских прав. Обычные пасеки будет запрещено устанавливать ближе 25 км от тех, которые специализируются на племенном пчеловодстве.

Заниматься пчеловодством разрешается на землях сельхозназначения и других землях, если это допускается их режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. Размещать пасеки запрещено на землях, которые были использованы как кладбища, скотомогильники, свалки, а также тех, где размещались химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества, радиоактивные отходы.

Для пчеловодов будет предусмотрена возможность поддержки государства и органов местного самоуправления.

Численность пчел в России последние 30 лет падает. Если в 1990 году в хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 млн пчелиных семей, то к 2000 году их количество снизилось до 3,4 млн, отмечается в пояснительной записке к закону. По данным Росстата, в 2019 году поголовье пчелосемей насчитывало уже чуть менее 3 млн пчелосемей. По данным минсельхоза, именно отравление пчел пестицидами и агрохимикатами стало причиной их массовой гибели в 30 регионах страны в 2019 году.

По данным ведомства, в личных подсобных хозяйствах содержится 93,3% пчелосемей. Производство меда во всех категориях хозяйств в 2019 году составило 63,5 тыс. тонн.