Министр труда Австрии ушла в отставку из-за обвинений в плагиате

Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер ушла в отставку на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации. Соответствующее заявление министра распространила пресс-служба ведомства.

"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом... По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", - заявила Ашбахер.

Она также отвергла обвинения в плагиате и назвала их инсинуациями, добавив, что оригинальность диссертации при повторной экспертной оценке может подтвердить профессорский состав высшего учебного заведения. Свой научный труд министр писала в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы.

По данным Австрийского агентства печати, изначально Ашбахер в плагиате обвинил независимый эксперт, который утверждает, что отдельные пассажи ее диссертационной работы скопированы без указания конкретных ссылок. По словам того же эксперта, немало плагиата содержится и в дипломной работе министра 2006 года, где он обнаружил много некорректных цитат и недостаточные знания немецкого языка.