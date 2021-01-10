Что сулит 2021-й? Боимся загадывать, видим риски, но есть то, о чем нужно говорить прямо сейчас. Немедленно! Важно разбираться с числами в руках, как делает это врач, стараясь нам помочь. Только так мы сможем понять вызовы, стоящие перед обществом в 2021 году.

Мы все желаем, чтобы Россия была молодой, полной динамики, энергии. Что для этого нужно? Как можно больше рожать. В 2012 году в России родились 1,9 млн человек. Каждый год потом только снижение, в 2019 году - 1,48 млн чел., в январе - октябре 2020 года - 1,19 млн человек (Росстат). По оценке, получим за весь 2020 год 1,4 - 1,43 млн младенцев. Это хуже, чем в любой год последней десятилетки. Перед нами крупнейший вызов - как это переменить? Как уже в 2021 году заложить в России новый тренд, когда уверенности, желания иметь большие семьи, несмотря на кризис и пандемию, станет больше?

Пандемия тяжелее всего ударила по старшему поколению. В 2012 году в России ушли из жизни 1,91 млн человек, в 2019 году - 1,79 млн человек, в январе - октябре 2020 года - 1,66 млн человек. У нас скачок смертности. Только за октябрь 2020 года она выросла на 30% по сравнению с прошлым годом (Росстат). По оценке, в 2020 году от нас уйдут больше 2 млн человек. "Избыточная смертность" за год составит до 250 - 300 тыс. человек. Для общества это огромная боль. И снова вызов - что еще нужно сделать, чтобы сберечь сотни тысяч жизней в 2021 году? Мы знаем, что пандемия будет продолжаться. Какие еще ресурсы дать здравоохранению? Какую денежную, социальную помощь оказать старикам? Нужна ли в 2021 году большая "фронтовая операция" - сохраним жизни старших? Ответ - да, нужна! "По полной программе", с щедрыми расходами из тех гигантских резервов, которые накопило наше общество (ФНБ, золотовалютные резервы).

Нас обгоняют Малайзия и Китай по ключевым показателям благосостояния. Вот оценка МВФ на 2020 год, ВВП на душу населения по номиналу, Россия - 9,97 тыс. долл., Китай - 10,6 тыс. долл., Малайзия - 10,2 тыс. долл. В 2013 году мы превосходили Китай по этому показателю в 2,25 раза, Малайзию - в 1,5 раза. Казалось, навсегда. Пусть плетутся где-то там позади. Так нет - перегоняют! Но, может быть, такие сравнения от лукавого? И нужно сопоставлять по "паритету покупательной способности" (ППП), так, чтобы цены на товары в каждой стране были сопоставимы друг с другом? И если так сделаем, мы будем выглядеть гораздо лучше?

Нет - так себе. Бедная Малайзия, когда-то каучуковая британская колония, по ВВП на душу населения по ППП идет сейчас с нами вровень, а в 2021 году перегонит (прогноз МВФ). Еще в 2013 году мы были выше Малайзии на 12%. Зато можем гордиться, что пока выше Китая в 1,6 раза. Правда, в 2013 году этот разрыв был гораздо больше, в 2,2 раза. Не успеем оглянуться - Китай и здесь догонит.

Подчиниться главному - зажиточности населения. И тогда будет все - и инновации, и космос, и оборонка

Состоятельность семей, продолжительность жизни, рост населения - это самое главное не только для нас самих, но и в международной конкуренции. В таких сравнениях - огромные вызовы 2021 года. А как отвечать на них? Подчиниться главному - зажиточности населения. И тогда будет все - и инновации, и космос, и самая лучшая в мире оборонка, и уверенный рост, основанный на новых технологиях.

Китай и Малайзия выше России по ожидаемой продолжительности жизни. В 2018 году Китай - на 56-м месте в мире (76,7 года), Малайзия - на 64-м (76,1 года), мы - на 100-104-м месте, 73 года (ООН, 2018). Есть опасения, что этот разрыв вырос во время пандемии. По статистике в Китае и Малайзии на порядок меньше жертв пандемии, чем в других странах. Вызов 2021 года - вернуться к росту того, сколько лет люди живут. Заложить тренд, чтобы догнать другие страны, перестать быть сотыми в самом важном - продолжительности жизни. История России наполнена огромными человеческими потерями. Мы - дети выживших. Только мечтаем о том, чтобы 79-80 лет жизни стали нормой в России.

Мы - великая сырьевая экономика. Чтобы жить "нормально", нам в 2021 году нужно добыть не менее 530-560 млн тонн нефти. А природного газа? Не менее 700-740 млрд куб. метров. Угля - не меньше, чем 400-430 млн тонн. В 2020 году добыча топлива снизилась на 7-8%. От сырья зависит карман каждой семьи. Даже сегодня, когда упали мировые цены и объемы производства углеводородов, "нефтегаз" - это 30% доходов федерального бюджета. В 2019 году - почти 40%, в 2018 году - 46% (минфин). За эти доходы придется побороться. Они не автоматические.

Удержать добычу любого сырья, продать его за рубеж по высоким ценам - в этом тоже вызов 2021 года. Без этого нет роста и модернизации, нельзя восстановить реальные доходы населения. Мы сегодня зарабатываем хуже, чем в 2013 году. За это время реальные денежные доходы населения упали больше, чем на 10% (Росстат). Крупнейший вызов 2021 года - вернуться к росту в реальных доходах, сделать его необратимым, подвинуться хотя бы на несколько шажков к уровню 2013 года.

Крупнейший вызов - вернуться к росту реальных доходов, подвинуться хотя бы на несколько шагов к уровню 2013 года

Нам нельзя больше проигрывать в международной конкуренции. В 2013 году мы находились на 8-м месте в мире по ВВП по номиналу. В 2019-2020 годах занимаем 11-е место (МВФ). Эффект девальвации рубля? Да, но как же это горько! В 2013 году Россия была на 5-м месте в мире по ВВП по паритету покупательной способности. В 2019 году переместилась на 6-е. Ближайший соперник - Индонезия. К 2025 году она вплотную подойдет к России (МВФ). И есть шансы, что через несколько лет мы уйдем в мировой табели о рангах на 7-е место. Как бы это движение остановить и повернуть вспять!

Никуда не денешься. На вызовы 2021 года придется отвечать - с желанием и надеждой. Нельзя закрывать глаза. Лучше действовать - точно по целям.