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10.01.2021 13:49
Рубрика: Власть

Миротворцы РФ обезвредили в Карабахе более 22 тысяч взрывоопасных предметов

Текст: Юрий Гаврилов
Одна из главных примет налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе - все большее количество вернувшихся в свои дома жителей региона. Сорванные войной с насиженных мест люди верят, что российские военные не допустят возобновления боевых действий, а потому без опаски едут к родным очагам.

Дня не проходит, чтобы Минобороны РФ не сообщало о новых автоколоннах с беженцами, следующих из Армении в Карабах. Чтобы максимально обезопасить эти транспортные потоки, наши миротворцы и патрули российской военной полиции сопровождают машины и автобусы до конечной точки маршрута.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Под контролем миротворцев в Карабах вернулись уже 47,8 тысячи беженцев

Очередной такой рейд из Еревана в Степанакерт завершился возвращением на родину еще 182 жителей Нагорного Карабаха. Всего же с начала миротворческой операции, по данным нашего военного ведомства, в места постоянного проживания приехали уже 48 тысяч 241 человек.

Чуть ранее Минобороны РФ проинформировало о результатах другой гуманитарной операции, которой занимаются в Карабахе российские миротворцы. Речь - об очистке местности и объектов от неразорвавшихся боеприпасов. "За сутки российские саперы очистили 6,5 га территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 787 взрывоопасных предметов", - сообщили в ведомстве.

Главным образом эту опасную работу выполняют специалисты Международного противоминного центра Минобороны России. Известно, что с 23 ноября прошлого года саперы обследовали и обезопасили более 446 гектаров территории, около 165 километров дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, нашли и обезвредили свыше 22, 5 тысячи взрывоопасных предметов.

"В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы. Это позволяет поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и при ухудшении погоды", - отметили в Минобороны РФ. Там добавили, что найденные саперами взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне. А мины и снаряды, которые невозможно эвакуировать, с соблюдением необходимых мер безопасности ликвидируют на месте.

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