Не дожидаясь окончания продолжительных новогодних выходных, премьер-министр Михаил Мишустин сразу после Рождества вернулся в рабочий кабинет и провел несколько встреч с представителями бизнес-сообщества.

В 2020 году одним из неотложных приоритетов правительства стала поддержка всей экономики, отдельных ее отраслей и точечно предприятий. Так появился Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. "Абсолютное большинство мероприятий плана исполняется", - заверил глава кабинета министров, беседуя с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

Руководитель ТТП поблагодарил премьера за учтенные при разработке плана предложения самого бизнеса. "Была непростая ситуация, но правительство достаточно оперативно принимало меры", - заметил Катырин.

- Я бы особо отметил скорость принятия решений. Это вообще беспрецедентно в нашей истории, по крайней мере за время нашей совместной с правительством работы, когда то, на что раньше уходили иногда месяцы и даже годы - продвинуть тот или иной законопроект, - решалось в течение нескольких дней, а то и одного дня, - заявил глава Торгово-промышленной палаты.

Часть мер была направлена на помощь малому и среднему бизнесу. Они, считает Михаил Мишустин, оказали существенное влияние на сохранение занятости, на развитие даже в это непростое время предпринимательства. "В частности, двукратное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда. Теперь субъекты малого и среднего предпринимательства платят соответствующие страховые взносы в размере всего 15 процентов вместо 30, которые были до этого, если, конечно, они платят больше одного МРОТ. Это существенное облегчение и снижение общей налоговой нагрузки на предпринимателей", - напомнил он на встрече с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Александром Калининым.

В период пандемии, добавил премьер-министр, правительство приняло решение о рассрочке по налогам и сборам, списав часть налогов, пострадавшим предприятиям для сохранения занятости давали займы, которые при определенных условиях будут списаны. "Всего было более 4,5 миллиона фактов оказания государственной поддержки за эти два года на сумму около 600 миллиардов рублей", - заключил Михаил Мишустин. "Мы будем поддерживать и принимать необходимые решения, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и уверенно, продолжали создавать новые рабочие места", - заверил премьер.

Помощь государства малому и среднему бизнесу помогла сохранить занятость в период пандемии

С генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым председатель правительства вспомнил, как выстраивалась работа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и какие результаты это дало. Он особо отметил вклад корпорации в производство средств индивидуальной защиты. "Это был очень серьезный проект. Мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. Сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа", - отметил Мишустин.

Официально

Михаил Мишустин подписал ряд постановлений и распоряжений правительства

- В 2021 году прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля. С нового года он устанавливается сразу на год, а не на отдельный квартал, как раньше.

- Сохранены на прежнем уровне пособия по безработице. В марте прошлого года максимальный размер был увеличен с 8000 до 12 130 рублей. Это планировалось в качестве временной меры из-за пандемии коронавируса, но в конце 2020 года было принято решение сохранить этот уровень.

- Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В новой редакции учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке на больницы и поликлиники пациенты были обеспечены необходимым лечением.

- До 1 апреля продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Гражданам не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать помощь.

- Расширены возможности использования средств социального контракта. С этого года граждане могут направлять их на развитие личного подсобного хозяйства. В 2021 году правительство выделит регионам на этот механизм поддержки нуждающихся 26 миллиардов рублей.