На Кубе у россиян начали требовать справки об отсутствии COVID-19

Новые правила были опубликованы на официальном портале дипломатических представительств Кубы за рубежом. "Каждый путешественник должен представить при въезде сертификат, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19, выданный сертифицированной лабораторией страны происхождения. … Эта мера вступит в силу с 10 января 2021 года", - говорится в сообщении. Согласно выданным рекомендациям, справка должна быть в бумажном виде на русском и английском языках.
Кроме того, продолжают действовать веденные ранее на границе санитарные протоколы, которые включают проведение нового ПЦР-теста. То есть после предъявления и рассмотрения справки об отсутствии COVID-19 туристы будут снова сдавать тест. В случае выявления заболевания туриста госпитализируют. При въезде в страну также требуют медицинскую страховку с покрытием лечения от COVID-19. Приобрести страховку можно и при въезде в страну. Ее стоимость составляет 30 долларов.
Как обещают власти Кубы, в аэропортах будет продолжена работа по ускорению прохождения пассажирами послеполетных формальностей.
Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. Пока самолеты летают только в аэропорт острова Кайо-Коко.