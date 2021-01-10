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10.01.2021 02:00
Рубрика: Экономика

На Кубе у россиян начали требовать справки об отсутствии COVID-19

Текст: Евгений Гайва
Въезжающие на Кубу туристы, в том числе россияне, должны с 10 января 2021 года предъявлять отрицательные результаты теста ПЦР на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до выезда.
Гавана. Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости Гавана. Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Гавана. Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Новые правила были опубликованы на официальном портале дипломатических представительств Кубы за рубежом. "Каждый путешественник должен представить при въезде сертификат, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19, выданный сертифицированной лабораторией страны происхождения. … Эта мера вступит в силу с 10 января 2021 года", - говорится в сообщении. Согласно выданным рекомендациям, справка должна быть в бумажном виде на русском и английском языках.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Кроме того, продолжают действовать веденные ранее на границе санитарные протоколы, которые включают проведение нового ПЦР-теста. То есть после предъявления и рассмотрения справки об отсутствии COVID-19 туристы будут снова сдавать тест. В случае выявления заболевания туриста госпитализируют. При въезде в страну также требуют медицинскую страховку с покрытием лечения от COVID-19. Приобрести страховку можно и при въезде в страну. Ее стоимость составляет 30 долларов.

Как обещают власти Кубы, в аэропортах будет продолжена работа по ускорению прохождения пассажирами послеполетных формальностей.

Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. Пока самолеты летают только в аэропорт острова Кайо-Коко.

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