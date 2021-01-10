На Кубе у россиян начали требовать справки об отсутствии COVID-19

Въезжающие на Кубу туристы, в том числе россияне, должны с 10 января 2021 года предъявлять отрицательные результаты теста ПЦР на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до выезда.

Новые правила были опубликованы на официальном портале дипломатических представительств Кубы за рубежом. "Каждый путешественник должен представить при въезде сертификат, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19, выданный сертифицированной лабораторией страны происхождения. … Эта мера вступит в силу с 10 января 2021 года", - говорится в сообщении. Согласно выданным рекомендациям, справка должна быть в бумажном виде на русском и английском языках.

Кроме того, продолжают действовать веденные ранее на границе санитарные протоколы, которые включают проведение нового ПЦР-теста. То есть после предъявления и рассмотрения справки об отсутствии COVID-19 туристы будут снова сдавать тест. В случае выявления заболевания туриста госпитализируют. При въезде в страну также требуют медицинскую страховку с покрытием лечения от COVID-19. Приобрести страховку можно и при въезде в страну. Ее стоимость составляет 30 долларов.

Как обещают власти Кубы, в аэропортах будет продолжена работа по ускорению прохождения пассажирами послеполетных формальностей.

Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. Пока самолеты летают только в аэропорт острова Кайо-Коко.