Наблюдатели МПА СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Киргизии

Представители Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не выявили серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты президентских выборов, рассказал ТАСС глава делегации Совета Федерации, зампред комитета по международным делам Фарит Мухаметшин.

"Мы буквально недавно завершили общее собрание нашей миссии - МПА СНГ в полном составе, обсудили по каждому направлению. И отметили, что те небольшие замечания, которые были отмечены и высказаны нами как Центризбиркому, так и участковым комиссиям, не могут повлиять на итоги выборов", - сообщил сенатор.

По его словам, на нескольких участках были сбои в работе электронных урн для голосования. "Такие технические неполадки наблюдались особенно с утра, когда на участках еще было не так много избирателей. Но все они оперативно устранялись", - уточнил Мухаметшин.

По его словам, члены миссии наблюдателей от МПА СНГ в своем заключительном документе указывают, что "в целом подготовка и проведение досрочных выборов президента Республики Киргизия и референдума по определению формы правления осуществлялись в соответствии с избирательным законодательством".

"Мы считаем, что выборы прошли в спокойной обстановке, в соответствии с международными стандартами", - сказал парламентарий и выразил надежду, что после избрания нового главы Киргизии обстановка в республике стабилизируется.

Напомним, 10 января в Киргизии прошло голосование на досрочных выборах президента и референдуме о форме правления (президентской или парламентской). По предварительным данным ЦИК КР, после обработки 97% протоколов в первом туре побеждает Садыр Жапаров с результатом 79,25%. Что касается референдума, то здесь более 80% избирателей высказались за президентскую форму правления.

За ходом голосования следили более 300 международных наблюдателей из 40 государств и более 30 международных организаций, в том числе СНГ, ШОС, ОДКБ и Союзного государства Беларуси и России.