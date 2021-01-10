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10.01.2021 19:29
Рубрика: Общество

Это прежде всего помощь родителям

Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
Фото: Пресс-служба Фонда помощи хосписам "Вера"

Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта "Регион Заботы":

- Создание фонда "Круг добра" - это прежде всего помощь родителям тяжелобольных детей. Родителям, чьи дети получат шанс на достойную жизнь, несмотря на тяжелое заболевание, а значит, и сами родители будут жить полноценно. У них не распадется семья, мамы не потеряют профессию, превратившись в сиделку для своего ребенка, папы не растеряют друзей и уверенности в себе.

Этот фонд - это возвращение многих в социум, а для детей это возможность либо полностью вылечиться, либо избежать инвалидизации и серьезного ухудшения состояния.

Когда несколько месяцев назад президент заявил о возможности создания такого фонда, он говорил о помощи детям со спинально-мышечной атрофией (СМА). Именно этим детям нужны препараты "Спинраза", "Рисдиплам" и самый дорогостоящий на сегодняшний день препарат в мире "Золгенсма".

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Нюта Федермессер: Нам нужен закон о распределенной опеке

Однако в Указе речь идет не только о покупке данных препаратов, но также и о приобретении технических средств реабилитации и об иных препаратах для детей с редкими орфанными заболеваниями. Это влечет за собой сразу несколько рисков. Во-первых, мы ни в коем случае не должны включать в расходы этого фонда все, что можно было бы покупать на региональные средства или за счет уже работающих программ государственного обеспечения.

Второй риск - это просто нехватка денег при таком широком спектре возможных затрат. Нехватка средств приведет к тому, что придется все время выбирать и приоритизировать, кому нужнее. А разве это можно решить... Я бы очень не хотела, чтобы "Круг добра" стал ответом на любые сложности, решить которые можно деньгами. Но все-таки важно четко определить границы.

Денег, которые будут собраны из налогов на доходы граждан, едва ли хватит даже на то, чтобы все нуждающиеся в "Спинразе" получили ее; хорошо, если хватит на тех детей, которые уже начали лечение, чтобы они смогли его продолжить, чтобы уже потраченные на их лечение деньги не были израсходованы впустую.

Фото: iStock
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При фонде планируется создание экспертного совета, который, я надеюсь, будет состоять из медиков и представителей общественности. И это должны быть не финансисты или экономисты, а те люди, которые способны оценить потребность каждого конкретного пациента в том или ином препарате, его состояние здоровья на момент лечения, перспективы и шансы на выздоровление или хотя бы на уменьшение прогрессирования заболевания. Это врачи и представители профильных НКО.

Один из важнейших аспектов, который обязательно должен стать предметом разбирательства экспертного совета фонда, - что делать с теми пациентами, кому больше 18 лет, кто боролся с болезнью и дожил до совершеннолетия, и чья жизнь напрямую зависит от этих препаратов. Поэтому, я надеюсь, в зону ответственности фонда войдет помощь детям и молодым взрослым, хотя бы до 25 лет. Мы не имеем права допустить, чтобы совершеннолетие ребенка, который боролся и дожил до 18 лет, стало причиной его преждевременной смерти или тяжелой инвалидизации.

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