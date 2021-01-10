Новый штамм COVID-19 выявили в Японии

Четверо человек, прилетевших 2 января из Бразилии в Японию, оказались инфицированы новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского Национального института инфекционных болезней.

Уточняется, что речь идет о новой мутации COVID-19, имеющей некоторые отличия от той коронавирусной инфекции, что в настоящее время быстро распространяется в Великобритании или ЮАР.

По данным японских специалистов, "новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой заразности". Как уточнило в свою очередь японское информагентство "Киодо" со ссылкой главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, можно говорить о сходстве с мутациями, выявленными в Великобритании и ЮАР.

При этом на имеющейся в пресс-релизе института иллюстрации уточняется, что в новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме. В то же время в новой мутации отсутствуют так называемые "выпадения" аминокислот в ряде позиций.

"Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", - подчеркивается в пресс-релизе.

По данным японских СМИ, один из инфицированных - мужчина в возрасте около 40 лет - госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка - повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.