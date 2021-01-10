О чем писали районные газеты в дни новогодних каникул

Про нехватку препаратов в аптеках, лыжный марафон, замурованных в подвале котов и, конечно, о борьбе с коронавирусом. О чем еще писали районные газеты в новогодние праздники?

Многие газеты рассказывали о том, как на их "подшефных" территориях ведется борьба с коронавирусной инфекцией, и приведенная в них статистика была более-менее оптимистичной. Подобные "сводки" опубликованы буквально во всех региональных газетах, и почти везде цифры сопровождались оптимистическими комментариями: пандемия уже буксует, скатывается на "плато", а соотношение заболевших и выздоровевших уверенно меняется в пользу последних.

Не упустили некоторые газеты и возможности подвести итоги года 2020-го. Так, жители Киржачского района Владимирской области увидели в местной районке "Красное знамя" обширную сводку под вдохновляющим заголовком "Знаменательные события уходящего года". В ней упомянуты наиболее вдохновляющие факты. Тут и торжественное чествование победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников "Звездный олимп". И лыжный марафон, посвященный памяти погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. И 19 счастливых семей, получивших ключи от квартир в новом доме, расположенном в микрорайоне Красный Октябрь. И очередной чемпионат мира по спортивному голубеводству, в котором приняли участие более 300 любителей данного вида спорта. И чествование волонтеров, которые стали незаменимыми помощниками многим людям в период пандемии…

Другое издание с тем же названием, издающееся в Томске, подняло более серьезную тему: "Оставить в ведении государства или передать в частные руки?". В материале велась речь об аптеках, работающих либо "от государства", либо "от частника". Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Константин Юденко сообщил: "Сложилась ситуация, что в аптеках к вечеру порой сложно было найти даже элементарные жаропонижающие препараты, так как поступившие лекарства раскупались в течение дня… Мы не можем заставить частников иметь необходимый запас лекарств, медицинских масок или сдерживать цены в условиях роста потребления. Например, цены на некоторые лекарства в таблетках и каплях, рекомендованные для лечения COVID-19, регулируются государством, то есть установлены в рамках определенного диапазона. Однако в этих формах выпуска лекарств в аптеках не было! А появлялись они в капсулах и спреях - в данных формах выпуска цены на них государство уже не регулировало. Тут уже зарабатывали производители, шла спекуляция. В сложившихся условиях именно государственные аптечные сети стали одним из механизмов эпидемиологической защиты населения".

Газета "Вечерний Челябинск" опубликовала ободряющую статью под названием "Замурованные в подвале коты выбрались на волю". Ее журналистам стало известно, что в подвале одного из жилых домов местная управляющая компания буквально замуровала несколько кошек с котятами. Жители дома забили тревогу, обратились в местную администрацию, но, так и не дождавшись помощи, пришли на выручку животным сами: отогнули железную заслонку, закрывавшую выход из подвала. Счастливые кошки выбрались на свободу и разбежались…

И вновь о коронавирусе. Смех во время пандемии: как меняются шутки с ее развитием. Расследование на эту тему провели журналисты "Вечернего Новосибирска". Оказывается, в то время как во многих странах мира звучат призывы не шутить над болезнью, а в Таиланде даже угрожают за это тюрьмой, россияне продолжают упражняться в остроумии. При этом шутки о самоизоляции даже становятся отдельным фольклорным пластом. Ну а в моду вошли короткие видео, на которых люди показывают, как они проводят карантин: целыми семьями ставят мюзиклы, танцуют, вместе читают и смотрят фильмы.

В свою очередь, астраханская газета "Волга" зарядила читателей спортивным оптимизмом, опубликовав заметку о том, как утром 1 января 300 горожан вышли на пробежку. А "Серпуховские вести" рассказали, что в городе подведены итоги муниципального конкурса фоторабот "Гости птичьей столовой". Он проводился в рамках Всероссийской эколого-культурной акции "Покормите птиц!", и всех неравнодушных серпуховичей газета попросила не забывать о пернатых и изготовить для них кормушки.

...Ознакомившись с материалами "районок", я осталась в самом хорошем настроении. Признаюсь, могу читать любые газеты - про все хорошее и про все плохое, и в зависимости от чтения добавлять себе в настроение "плюсы" или "минусы". Когда "плюсов" набирается маловато, а "минусов" многовато, вспоминаю замечательное правило из школьной алгебры: минус на минус дает плюс! Ну, а на этот раз решительный плюс получился без минусов.