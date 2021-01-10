Обнаружен фермент, от которого зависит распространение в организме COVID-19

Группа ученых, занимающаяся исследованиями в области биоинформатики в немецком Тюбингенском университете, заявила, что обнаружила в организме человека фермент, без которого коронавирус нового типа SARS-CoV-2 фактически не может размножаться. Об этом сообщает немецкое издание Merkur.

По словам ученого из Тюбингенского университета Андреаса Дрегера, которого цитирует издание, без фермента гуанилактиназа 1 (GK1) коронавирус не может размножаться в организме человека.

Согласно разработанной исследователями из Тюбингского университета компьютерной модели, фермент GK1 играет особую роль при размножении коронавируса в теле человека. Суть в том, что при попадании в клетку вирус заставляет ее вырабатывать некоторые вещества, которые становятся как бы "воротами" для распространения инфекции. Фермент GK1 - самое важное из таких веществ. Когда ученым удалось на время убрать GK1 из организма на время опытов, то размножение коронавируса прекратилось.

При этом, как отмечает Андреас Дрегер, здоровье человека напрямую не зависит от присутствия в организме фермента гуанилаткиназы, поэтому его выработку можно приостанавливать на время.

Ученые из Института Франгоуфера (Гамбург) намерены выяснить, с помощью каких средств лучше всего это делать. Однако, считают ученые, появления соответствующих препаратов на рынке вряд ли стоит ожидать ранее конца 2021 года.