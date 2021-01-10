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10.01.2021 12:43
Рубрика: В мире

Обнаружены "черные ящики" рухнувшего в Индонезии Boeing

Текст: Александр Гусаров
На месте крушения пассажирского Boeing 737-500 в Яванском море спасателям удалось обнаружить бортовые самописцы рухнувшего самолета. Об этом сообщает агентство France Press. Находка "черных ящиков" поможет пролить свет на причины первой крупной авиакатастрофы 2021 года.

Напомним, ранее военнослужащие индонезийских ВМС подняли из воды обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвета авиакомпании Sriwijaya Air. Именно ей принадлежал пропавший 9 января с экранов радаров лайнер, выполнявший внутренний рейс SJ-182 из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан.

Фото: AP Photo
Эксперт: Вертикальная скорость снижения Boeing 737-500 составила 133 м/сек

Выжить при падении лайнера с высоты более трех километров из находившихся на его борту 62 человек (56 пассажиров и 6 членов экипажа), по предварительным данным, не удалось никому. По сведениям посольства России в Индонезии, граждан нашей страны на борту упавшего в волны самолета не было.

Картину трагедии предстоит воссоздать следствию. Между тем авиационные эксперты указывают на плохую погоду в зоне последнего полета рейса SJ-182, что могло стать одним из факторов катастрофы. Известно, что непосредственно перед падением самолета неладное заподозрили диспетчеры аэропорта Джакарты, которые попытались связаться с командиром воздушного суда и выяснить причину быстрого и резкого снижения самолета. На запросы, впрочем, никто так не ответил.

Другой потенциальной причиной ЧП может быть возраст и техническое состояние воздушного судна, отметили специалисты. Известно, что спикировавший прямо в Яванское море самолет был, по меркам гражданской авиации, довольно старым. Он был выпущен 27 лет назад и начал эксплуатироваться в мае 1994 года американской авиакомпанией Continental Airlines. В Индонезию же лайнер, после смены ряда собственников, попал в 2012 году.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение Boeing около Джакарты

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