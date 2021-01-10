Обнаружены "черные ящики" рухнувшего в Индонезии Boeing

Напомним, ранее военнослужащие индонезийских ВМС подняли из воды обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвета авиакомпании Sriwijaya Air. Именно ей принадлежал пропавший 9 января с экранов радаров лайнер, выполнявший внутренний рейс SJ-182 из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан.

Выжить при падении лайнера с высоты более трех километров из находившихся на его борту 62 человек (56 пассажиров и 6 членов экипажа), по предварительным данным, не удалось никому. По сведениям посольства России в Индонезии, граждан нашей страны на борту упавшего в волны самолета не было.

Картину трагедии предстоит воссоздать следствию. Между тем авиационные эксперты указывают на плохую погоду в зоне последнего полета рейса SJ-182, что могло стать одним из факторов катастрофы. Известно, что непосредственно перед падением самолета неладное заподозрили диспетчеры аэропорта Джакарты, которые попытались связаться с командиром воздушного суда и выяснить причину быстрого и резкого снижения самолета. На запросы, впрочем, никто так не ответил.

Другой потенциальной причиной ЧП может быть возраст и техническое состояние воздушного судна, отметили специалисты. Известно, что спикировавший прямо в Яванское море самолет был, по меркам гражданской авиации, довольно старым. Он был выпущен 27 лет назад и начал эксплуатироваться в мае 1994 года американской авиакомпанией Continental Airlines. В Индонезию же лайнер, после смены ряда собственников, попал в 2012 году.