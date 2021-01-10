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10.01.2021 16:59
Рубрика: Спорт

Олег Иванов покидает "Ахмат"

Текст: Максим Домчев
Фото: Магомед Абасов / Пресс-служба ФК "Ахмат" Фото: Магомед Абасов / Пресс-служба ФК "Ахмат"
Фото: Магомед Абасов / Пресс-служба ФК "Ахмат"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов покидает клуб, за который он выступал с 2012 года.

Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости
"Ахмат" сыграл вничью с "Рубином" в матче чемпионата России

Об уходе 34-летнего футболиста, на счету которого пять матчей в составе сборной России, сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов в своей аккаунте с Instagram.

"Первый контракт с клубом Олег Иванов подписал ровно девять лет назад. За эти годы он провел за "Ахмат" около 250 игр, став вторым футболистом в истории команды по количеству проведенных матчей. На каждой тренировке, в каждой игре за эти годы Иванов доказывал свой профессионализм, оставляя все силы на поле. Он был настоящим лидером, переживал за результаты", - написал Даудов.

Иванов - воспитанник московского "Спартака". Помимо красно-белых он выступал за "Крылья Советов", "Кубань", "Химки" и "Ростов". А составе "Ахмата" Иванов забил 17 мячей в 243 матчах.

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