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10.01.2021 23:04
Рубрика: В мире

Опрос: 43% британцев хотят отставки Бориса Джонсона

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Только что проведеный опрос социологической службы Opinion, заказанный для воскресной газеты Оbserver, принес не самую добрую новость для главы правительства Великобритании. 43 процента опрошенных считают, что Борис Джонсон должен уйти в отставку, так как он не лучшим образом разруливает тяжелейшую ситуацию с коронавирусом.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Около 72-х процентов опрошенных полагают, что правительство действует слишком медленно. Каждые трое из пяти опрошенных британцев (64%) заявили, что они предпочли бы правительство, которое быстро вводит меры изоляции.

Фото: Glyn KIRK / AFP
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Однако сама по себе изоляция вряд ли исправит нынешний кризис с коронавирусом. "Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании могла бы вакцинировать все население страны за пять дней, если бы не здешняя бюрократия, - заявил глава кафедры медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл. - Но упрямая бюрократия NHS стоит на пути массовой вакцинации населения. Правительство должно было бы реагировать на СОVID-19, как если бы враг захватил нашу страну".

Доктор Ричард Вотри, председатель Комитета терапевтов британской медицинской ассоциации сказал, что программа вакцинации является самым мощным оружием, которое имеется в нашем арсенале борьбы с эпидемией. Врачи NHS готовы начать кампанию вакцинации стремительно. Дайте нам вакцину - и мы сделаем все, что нужно".

Представитель NHS Англии отметил, что комментарии профессора Белла свидетельствуют, что он, возможно, не в курсе того, что на данный момент у нас нет нужного количества вакцин. Поставки вакцин будут постоянно нарастать в ближайшие недели, что позволит стремительно расширить вакцинацию.

Между тем сегодняшняя чрезвычайная ситуация в Британии становится все более напряженной, не в последнюю очередь по причине довольно халатного отношения населения страны к разбегающейся не по дням, а по часам эпидемии ковида. Настоятельные советы правительства населению оставаться дома и выходить только в случаях необходимости - для поездки на работу, за продуктами в магазин, в аптеку за лекарствами, для занятий физкультурой или для посещения врача - похоже, падают на глухие уши. Очевидно, что люди устали сидеть дома. Однако все чаще и чаще с оглушительной сиреной мчатся по улицам британских городов машины "скорой помощи", в которых идет борьба за жизнь. По ком звонит колокол?

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