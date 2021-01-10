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10.01.2021 11:20
Рубрика: Спорт

Организаторы Гран-при Китая подали запрос на перенос этапа "Формулы-1"

Текст: Максим Домчев

Организаторы Гран-при Китая обратились к руководству "Формулы-1" с просьбой о переносе гонки на вторую половину года. Об этом в интервью порталу Autosport заявил генеральный менеджер компании-промоутера Ибинь Ян. Причиной для такого шага служит пандемия коронавируса.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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В календаре "Формулы" на новый сезон гонка в Китае запланирована на 9-11 апреля, однако ее проведение в текущих реалиях практически исключено.

"Мы рассчитываем перенести этап на вторую половину года, и уже подали официальный запрос в "Формулу-1", - сказал Ян.

По его словам, китайская сторона находится в постоянном контакте с руководством " королевских гонок".

Ранее СМИ сообщили о том, что старт сезона, запланированный на 21 марта в Австралии, может быть перенесен на более поздний срок. В настоящее время в стране введены жесткие ограничения на въезд из-за появления нового штамма коронавируса.

В ближайшее время будет принято окончательное решение о проведении гонок в Австралии и Китае.

Спорт Формула-1 В мире Восточная Азия Китай

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