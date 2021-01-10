Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
18:47 10.01.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)

Метр на карантине

Стоимость недвижимости в 2021 году будет зависеть от ставок по вкладам и кредитам

Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в 2020-м, считают эксперты. В прошлом году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в среднем по стране выросла на 19%.
В этом году роста цен и на новостройки, и на "вторичку" эксперты не ожидают. Фото: Сергей Михеев В этом году роста цен и на новостройки, и на "вторичку" эксперты не ожидают. Фото: Сергей Михеев
В этом году роста цен и на новостройки, и на "вторичку" эксперты не ожидают. Фото: Сергей Михеев

В 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки, считают эксперты портала "Индикаторы рынков недвижимости".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Эксперты оценили вероятность возникновения ипотечного пузыря

"Скорее всего, на этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадет. Все-таки положение дел на рынке недвижимости сейчас не такое тяжелое, как в 2015 году", - полагают аналитики. Рост цен возобновится не раньше 2022 года.

Стоимость вторичной недвижимости следует за ценами на новостройки (выросли на 9% в среднем по стране в 2020 году). Сыграли роль перераспределение спроса (покупатели новостроек обратились на вторичный рынок как из-за цен, так и из-за дефицита подходящих им квартир на первичном рынке) и снижение ипотечных ставок. Потенциал для значительного роста стоимости вторичных квартир исчерпан, считают специалисты "ИНКОМ-Недвижимость". Наиболее вероятно, что в 2021 году средние показатели останутся примерно на том же уровне, что и сейчас.

Менее вероятный прогноз - колебания цен в диапазоне от -5% до +5%. Это будет зависеть от состояния экономики, ставок по ипотеке и доходности банковских вкладов. Кроме того, в случае дальнейшего роста цен вторичный рынок начнут покидать покупатели-инвесторы. Средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче ее в аренду увеличился с 16 лет в конце 2019 года до 19,5 года в декабре 2020-го.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
08.01.2021

Дефицит мигрантов-строителей приведет к подорожанию нового жилья

Дефицит мигрантов-строителей приведет к подорожанию нового жилья

Мигранты на стройки приехать не могут, а россияне работать за их зарплаты не хотят. Бизнесу предстоит найти золотую середину: и штат заполнить, и цены на жилье резко не поднять, говорит глава ТПП Сергей Катырин

Ипотека
05.01.2021

Что будет со ставками по ипотеке в 2021 году

Что будет со ставками по ипотеке в 2021 году

В апреле была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%, которая помогла застройщикам и заемщикам. При этом в ряде городов выросли цены на жилье. Аналитики "Российской газеты" поспорили о том, нужно ли продлевать программу

ЖКХ
04.01.2021

Мишустин продлил беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

Мишустин продлил беззаявительный порядок субсидий на ЖКУ

Гражданам не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этот порядок продлен до апреля. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин