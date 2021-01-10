Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в 2020-м, считают эксперты. В прошлом году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в среднем по стране выросла на 19%.

В этом году роста цен и на новостройки, и на "вторичку" эксперты не ожидают. Фото: Сергей Михеев

В 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если Центробанк и далее будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки, считают эксперты портала "Индикаторы рынков недвижимости".

"Скорее всего, на этот раз стагнация не превысит года, а цены откатятся назад не более чем на 5-10%, в основном за счет увеличения скидок и торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов, скорее всего, вообще не упадет. Все-таки положение дел на рынке недвижимости сейчас не такое тяжелое, как в 2015 году", - полагают аналитики. Рост цен возобновится не раньше 2022 года.

Стоимость вторичной недвижимости следует за ценами на новостройки (выросли на 9% в среднем по стране в 2020 году). Сыграли роль перераспределение спроса (покупатели новостроек обратились на вторичный рынок как из-за цен, так и из-за дефицита подходящих им квартир на первичном рынке) и снижение ипотечных ставок. Потенциал для значительного роста стоимости вторичных квартир исчерпан, считают специалисты "ИНКОМ-Недвижимость". Наиболее вероятно, что в 2021 году средние показатели останутся примерно на том же уровне, что и сейчас.

Менее вероятный прогноз - колебания цен в диапазоне от -5% до +5%. Это будет зависеть от состояния экономики, ставок по ипотеке и доходности банковских вкладов. Кроме того, в случае дальнейшего роста цен вторичный рынок начнут покидать покупатели-инвесторы. Средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче ее в аренду увеличился с 16 лет в конце 2019 года до 19,5 года в декабре 2020-го.