Новости

Наблюдатели МПА СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Киргизии 20:48
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию 20:43
Президент Турции отказался от мессенджера WhatsApp 20:13
Новый штамм COVID-19 выявили в Японии 20:05
Большунов прокомментировал победу на "Тур де Ски" 18:55
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом 18:48
Названа причина пожара в тюменском доме престарелых 18:35
Большунов выиграл "Тур де Ски" второй раз подряд 18:29
В Краснодаре из-за снегопада обрушилась крыша спорткомплекса 18:25
В КБР четырех женщин задержали за мошенничество 120 млн рублей 18:17
Глава НАО сдал положительный тест на коронавирус 18:10
На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров 17:44
В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов 17:00
Олег Иванов покидает "Ахмат" 16:59
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 16:54
Пилоты "Камаз-мастер" заняли весь подиум на седьмом этапе "Дакара" 16:51
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт 16:51
В Швейцарии новобранцы начнут военную подготовку с "удаленки" 16:39
Российские саночники выиграли эстафету на чемпионате Европы 16:29
Референдум в Киргизии признан состоявшимся 16:18
Врач посоветовала эффективные методы борьбы со стрессом 16:15
Финал Кубка России по фигурному катанию может быть перенесен в Москву 16:10
В Москве задержан виновник ДТП с тюбингом 16:05
Опубликовано видео победного финиша российских биатлонистов в Оберхофе 16:00
Жена лежащего в реанимации Грачевского рассказала о его состоянии 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 19:37
Рубрика: Общество

Редкие лекарства детям поступят в начале года

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
У детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями появляется шанс быстро получить ценные лекарства. В том числе те, которых нет в России. О том, как это будет происходить в интервью "РГ" объясняет председатель фонда "Круг добра", основатель первого детского хосписа в России протоиерей Александр Ткаченко.
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Вы сразу заявили, что первая задача "Круга добра" - создание прозрачной системы его работы. Каким вы видите механизм прозрачности?

Фото: Владимир Аносов /РГ
В России снова начали выпускать очень важное для онкобольных лекарство

Отец Александр Ткаченко: Вся информация о работе фонда будет максимально доступна, в том числе данные о поступивших к нам средствах, о проведенных закупках и о том, какие лекарства и оборудование доставлены детям. Прозрачность обеспечивается за счет алгоритма принятия решений. Решение по каждой заявке будет принимать не один человек. Сначала историю болезни и заявку на лекарства будут рассматривать врачи, потом их решение будет утверждать экспертный совет. Он состоит из руководителей ведущих клиник, представителей НКО и пациентского сообщества. Экспертный совет изучает каждую заявку, видит врачебное обоснование и коллегиально выносит решение.

Какое время уйдет на налаживание этого механизма?

Отец Александр Ткаченко: Чтобы быстро заработал механизм поставок лекарств, во-первых, нужно оперативно зарегистрировать фонд "Круг добра". Он должен быть создан в ближайшее время. Сейчас идет согласование Устава и других документов. Во-вторых, нужно сформировать команду врачей-экспертов, которые будут работать с заявками, наладить работу экспертного совета и взаимодействие с попечительским советом.

В вашем фонде собраны громкие имена попечителей - Чулпан Хаматова, Лев Рошаль, Константин Хабенский, Нюты Федермессер. Как вы видите координацию работы с ними?

Отец Александр Ткаченко: Я бы акцент делал на том, что в руководящий орган фонда вошли люди, давно и успешно работающие с разными аспектами помощи тяжелобольным детям. Я рад, что попечительский совет получается сильным и профессиональным. Его роль - это утверждение перечней заболеваний, с которыми можно обращаться в фонд; лекарств, которые фонд сможет закупать и в целом - утверждение бюджета и основных направлений работы. Я уже сейчас вижу ряд вопросов, в решении которых очень рассчитываю на опыт и поддержку членов попечительского совета. Например, вопросы координации фонда и благотворительных организаций, которые ведут сборы на лекарства детям. Фонд не имеет права допускать ситуации двойного финансирования, когда на одного и того же ребенка государство выделяет средства, и на те же цели идет благотворительный сбор. Но и интересы ребенка не должны пострадать.

Я рассчитываю на опыт в формировании системы взрослой паллиативной помощи Нюты Федермессер. Ведь вопросы преемственности и стабильности лекарственного обеспечения по достижении ребенком 18 лет, никуда не денутся. От того, что ребенок по документам стал взрослым, он не перестает нуждаться в помощи. Важным элементом работы фонда должна стать информационная и просветительская работа. Уверен, что наработки фонда "Подари жизнь" и Чулпан Хаматовой будут очень востребованы.

С чего вы начнете?

Отец Александр Ткаченко: Главное - запустить механизм приема заявок на получение лекарств. Все будет происходить в процессе работы. Первые заявки должны быть обработаны в начале года.

Когда поступят первые лекарства детям?

Отец Александр Ткаченко: Надеюсь, в начале февраля. Важно, чтобы у семьи, столкнувшейся с тяжелым заболеванием ребенка, не возникало проблем при обращении в фонд. Сейчас идет работа по разработке и согласованию формы заявки. Эта форма заявки будет представлена экспертному совету и размещена на сайте фонда.

Помощь "Круга добра" будет доступна в отдаленных уголках России?

Отец Александр Ткаченко: Это вопрос первой встречи экспертного совета. Ведь решение по заявке будет означать выделение миллионов рублей из бюджета, и это решение должно быть обоснованным. При этом мы не должны создавать сложности родителям, которые обратятся в фонд. Пришла ли заявка через сайт, "Почтой России" или через орган исполнительной власти региона, от лечащего врача или главного специалиста Минздрава - она будет рассмотрена безотлагательно. Если у родителей проблемы с доступом в интернет, получатели помощи общаются с врачами. В таких случаях через лечебное учреждение обратиться в фонд и подать заявку будет легче.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса

Справка "РГ"

Фонд "Круг добра" создан указом президента России для поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Председателем правления фонда назначен протоиерей Александр Ткаченко - основатель первого в России детского хосписа, созданного в Санкт-Петербурге в 2003 году. Каждый год помощь в нем получают более 300 семей. Стационары Детского хосписа открыты в г. Домодедово Московской области и г. Павловске Ленинградской области. В 2020 году в селе Короткое Белгородской области при участии протоиерея Александра Ткаченко открыт детский хоспис "Изумрудный город". В декабре 2020 года за вклад в развитие здравоохранения протоиерей Александр Ткаченко награжден Орденом Почета.

Общество Здоровье Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Путин провел совещание по Карабаху
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
В России начал действовать новый штраф для автомобилистов
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19