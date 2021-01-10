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Павел Дуров назвал главный плюс Android

Текст:   Антон Благовещенский
10.01.2021,  
23:21
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи Android могут устанавливать на смартфоны собственные приложения в виде файлов APK, в то время как владельцы устройств на базе iOS такой возможности лишены. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

Apple может полностью ограничить использование приложений, подчеркнул бизнесмен. Его заявление было сделано на фоне удаления из App Store и Google Play приложения социальной сети Parler. На этом ресурсе практически полностью отсутствует модерация.

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"Вот почему я призываю пользователей переходить на Android - это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации", - подчеркнул Дуров.

Он также отметил, что разработчики Telegram создают многофункциональное приложение для iOS-браузера Safari, где оно будет работать так же плавно, как и оригинальное.

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Фото: Istock
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