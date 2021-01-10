Пилоты "Камаз-мастер" заняли весь подиум на седьмом этапе "Дакара"

Российская команда "Камаз-мастер" заняла три первых места на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар".

Дистанция спецучастка ралли-рейда в Саудовской Аравии между городами Хаиль и Сакака насчитывал 471 км. Быстрее всех эту дистанцию преодолел экипаж Дмитрия Сотникова.

На прохождение дистанции он потратил 4 часа 45 минут 52 секунды. На три минуты и 23 секунды от него отстал Айрат Мардеев, третье место занял Антон Шибалов, проигравший 8 минут и 22 секунды. Еще один экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал пятым с отставанием 11 минут и 44 секунды.

В общем зачете грузовиков продолжает лидировать Сотников. На второй позиции идет Шибалов с отставанием 45 минут и 56 секунд. Мардеев, располагающийся на третьей позиции уступает лидеру один час, 5 минут и 6 секунд.

Ралли-марафон "Дакар" завершится 15 января.