Новости

Российские тесты на COVID-19 "распознают" и британский штамм 22:07
Анна Попова назвала профессии, больше других подверженные COVID-19 22:04
Трамп призывает республиканцев помешать процедуре импичмента 21:39
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент 21:22
Аэропорт Краснодара восстановил работу после сильного снегопада 21:15
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 79 военнослужащих 21:03
Наблюдатели МПА СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Киргизии 20:48
Президент Турции отказался от мессенджера WhatsApp 20:13
Новый штамм COVID-19 выявили в Японии 20:05
Большунов прокомментировал победу на "Тур де Ски" 18:55
Лера Кудрявцева заболела коронавирусом 18:48
Названа причина пожара в тюменском доме престарелых 18:35
Большунов выиграл "Тур де Ски" второй раз подряд 18:29
В Краснодаре из-за снегопада обрушилась крыша спорткомплекса 18:25
В КБР четырех женщин задержали за мошенничество 120 млн рублей 18:17
Глава НАО сдал положительный тест на коронавирус 18:10
На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров 17:44
В Краснодаре из-за снегопада ограничили посадку и вылет авиарейсов 17:00
Олег Иванов покидает "Ахмат" 16:59
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года 16:54
Пилоты "Камаз-мастер" заняли весь подиум на седьмом этапе "Дакара" 16:51
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт 16:51
В Швейцарии новобранцы начнут военную подготовку с "удаленки" 16:39
Российские саночники выиграли эстафету на чемпионате Европы 16:29
Референдум в Киргизии признан состоявшимся 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
10.01.2021 21:08
Рубрика: Спорт

По пескам как по шоссе

Пилоты "КАМАЗ-мастера" в лидерах на ралли "Дакар-2021"
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)
В Саудовской Аравии продолжается самый престижный в мире ралли-марафон "Дакар-2021". Сегодня спортсменам предстоял непростой седьмой этап от Хаиля да Сакаки. Трасса представляла собой устрашающую череду песчаных гор и больше сотни километров непрерывной гонки по подъемам и спускам. Участникам необходимо было двигаться предельно осторожно во избежание перегрева двигателей. Экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем седьмого этапа в зачете грузовиков.

Ранее шестой этап ралли-марафона по маршруту Аль-Кайсум - Хаиль также завершился российским пьедесталом.

Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев впервые с 2018 года выиграл этап на "Дакаре", доведя количество своих побед до пяти. Дмитрий Сотников уступил своему товарищу одну минуту и 18 секунд, Антон Шибалов - менее пяти минут.

Немного переведя дух, Айрат Мардеев так прокомментировал свое выступление:

- Был хороший спецучасток. С самого старта начали атаковать, так как были дюны и впереди нас шел Лопрайс. Понимали, что он - ближайший конкурент по общему зачету. Вместе с ним догнали и обошли Солтиса, а затем обогнали и Лопрайса. Дальше стояла задача оторваться, но он вцепился в меня как клещ, не отпускал и держался позади. На песчаном бездорожье добавили в темпе и оторвались от него. Держали этот темп до финиша и, когда узнали о победе, были очень довольны. Радует, что смогли "привезти" достаточно много Мацику и поднялись на третье место. Что касается планов, то, дай бог, и дальше ехать стабильно и держать свои позиции.

Фото: FRANCK FIFE / AFP
Экипаж "КАМАЗа" одержал 150-ю победу на "Дакаре"

В свою очередь, Дмитрий Сотников назвал этап рабочим и трудовым:

- День выдался для нас одиноким, почти никого не видели на трассе. Стартовали первыми среди грузовиков, изредка встречая джипы. Боролись с трассой, старались держать свою позицию и темп. В целом все получилось, с навигацией проблем не было.

В общем зачете у грузовиков Айрат Мардеев поднялся на третье место. Упрочил свое лидерство Дмитрий Сотников, а Антон Шибалов располагается на второй строчке.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Главное
Анна Попова: "Британский" коронавирус проник в Россию
Путин провел совещание по Карабаху
Меняются правила контроля сделок с недвижимостью и снятия наличных
Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году