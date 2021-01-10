В Саудовской Аравии продолжается самый престижный в мире ралли-марафон "Дакар-2021". Сегодня спортсменам предстоял непростой седьмой этап от Хаиля да Сакаки. Трасса представляла собой устрашающую череду песчаных гор и больше сотни километров непрерывной гонки по подъемам и спускам. Участникам необходимо было двигаться предельно осторожно во избежание перегрева двигателей. Экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем седьмого этапа в зачете грузовиков.

Ранее шестой этап ралли-марафона по маршруту Аль-Кайсум - Хаиль также завершился российским пьедесталом.

Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев впервые с 2018 года выиграл этап на "Дакаре", доведя количество своих побед до пяти. Дмитрий Сотников уступил своему товарищу одну минуту и 18 секунд, Антон Шибалов - менее пяти минут.

Немного переведя дух, Айрат Мардеев так прокомментировал свое выступление:

- Был хороший спецучасток. С самого старта начали атаковать, так как были дюны и впереди нас шел Лопрайс. Понимали, что он - ближайший конкурент по общему зачету. Вместе с ним догнали и обошли Солтиса, а затем обогнали и Лопрайса. Дальше стояла задача оторваться, но он вцепился в меня как клещ, не отпускал и держался позади. На песчаном бездорожье добавили в темпе и оторвались от него. Держали этот темп до финиша и, когда узнали о победе, были очень довольны. Радует, что смогли "привезти" достаточно много Мацику и поднялись на третье место. Что касается планов, то, дай бог, и дальше ехать стабильно и держать свои позиции.

В свою очередь, Дмитрий Сотников назвал этап рабочим и трудовым:

- День выдался для нас одиноким, почти никого не видели на трассе. Стартовали первыми среди грузовиков, изредка встречая джипы. Боролись с трассой, старались держать свою позицию и темп. В целом все получилось, с навигацией проблем не было.

В общем зачете у грузовиков Айрат Мардеев поднялся на третье место. Упрочил свое лидерство Дмитрий Сотников, а Антон Шибалов располагается на второй строчке.