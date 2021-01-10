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Рубрика: Спорт

Хет-трик в пустыне

Пилоты "КАМАЗ-мастера" вновь показали класс на ралли "Дакар-2021"
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Столичный выпуск № 1(8352)
В саудовской Аравии продолжается самый престижный в мире ралли-марафон "Дакар-2021". Сегодня спортсменам предстоял непростой, седьмой этап от Хаиля до Сакаки.

Маршрут проходил по пескам и дюнам, которые чередовались с гравийными отрезками. Мокрый после сильного утреннего дождя песок доставлял дополнительную проблему в виде повышенного расхода топлива, особенно ближе к финишу. По ходу движения гоночный темп постоянно сбивался. В соревновании грузовиков лучше всех с трудностями справились представители российской команды "КАМАЗ-мастер".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Айрат Мардеев рассказал, как ушел в отрыв на шестом этапе "Дакара"

Победу на этапе, уже пятую на этом "Дакаре", одержал Дмитрий Сотников, который так прокомментировал свой успех:

- Спецучасток начался с мокрых песчаных дюн, было похоже на бездорожье. В одном месте не смогли взять крутой скользкий подъем: пришлось объезжать и потерять немного времени. Первуюрас половину участка было непросто ехать с полными баками и нагруженными запчастями. Потом нащупали свой темп, благополучно выехали из дюн. Начали догонять Айрата Мардеева, и он пропустил нас. В зоне нейтрализации встретились с ребятами, поехали дальше вместе, но чуть позже наш караван немного растянулся из-за пыли. Не рисковали, чтобы не пробить колеса. Думаю, что командная тактика сегодня оправдалась.

Мардеев в итоге стал вторым, отстав на три минуты и 23 секунды, еще пять минут проиграл Антон Шибалов. Таким образом, экипажи "КАМАЗ-мастер" второй раз подряд заняли весь пьедестал.

Приятно, что и в общем зачете грузовиков российские экипажи упрочили лидерство. Первый - Дмитрий Сотников, следом с отставанием в 46 минут - Антон Шибалов, и один час пять минут проигрывает Айрат Мардеев.

Уже сегодня гоночный караван ралли отправится по маршруту Сакака - Неом на запад Саудовской Аравии. Протяженность восьмого этапа составит 709 км, на спецучасток придутся 375 км.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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